Attacco Israele, Gad Lerner: “Peggio della guerra del Kippur”

(Adnkronos) – "Anche 50 anni fa c'è stato un attacco imprevisto dagli apparati di Israele, ma questo attacco è peggio della guerra del Kippur". Gad Lerner risponde così alle domande sull'attacco che Hamas ha portato e sta ancora portando contro Israele: oltre 300 morti e 1500 feriti tra i civili israeliani. "Non ricordo un giorno nella storia di Israele in cui siano morti così tanti civili, con così tanti feriti. Questo senso di umiliazione degli apparati di sicurezza e il senso terribile di vulnerabilità di chi è stato aggredito dentro il territorio di Israele. Nella guerra del Kippur si sono affrontati due eserciti, qui è diverso", dice Lerner a In altre parole su La7. "Da persona che ama Israele e che ha tanta parte della famiglia che lì, dico che finisce una grande illusione: sono 56 anni che Israele occupa territori abitati da milioni di palestinesi e si illude di poter custodire una democrazia domestica, oggi pericolante e lacerata, però negandone allo stesso tempo il diritto all'autodeterminazione del vicino di casa. Questa storia ha retto tanti anni ma è fragile, esplosiva", aggiunge.

© Riproduzione riservata