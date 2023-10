Attacco Israele, incursioni Hamas: scontri e ostaggi – Video

(Adnkronos) – Israele sotto attacco oggi nel "giorno della rivoluzione", come ha annunciato Mohammad Deif, comandante militare di Hamas. Pioggia di razzi dalla Striscia di Gaza e incursioni di commando armati nel sud del paese. I video diffusi sui social documentano scontri armati nelle strade, tra le case, con i civili asserragliati nelle proprie abitazioni. In particolare, i media israeliani riferiscono che militanti palestinesi si sono infiltrati in alcune città nel sud di Israele, prendendo in ostaggio alcune persone. Una fonte di polizia citata da Haaretz rende noto che civili sono stati presi in ostaggio nella città di Ofakim. Immagini dai social media mostrano un incendio vicino a diversi edifici ad Ashkelon, nel sud di Israele. Si sentono anche colpi d'arma da fuoco. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

