Attacco ospedale Gaza, Israele contro Bbc: “Hamas mente e voi vi fidate”

Israele contro la Bbc per le news relative all'attacco contro un ospedale di Gaza. Il portavoce delle forze armate israeliane, il tenente colonnello Jonathan Conricus, si scaglia in diretta contro l'emittente britannica, a suo avviso rea di proporre come verità oggettiva la versione dei fatti proposta da Hamas subito dopo l'esplosione. Hamas ha accusato Israele di aver distrutto l'ospedale con un missile, provocando centinaia di morti. "Ho ascoltato il report del vostro corrispondente, dice con assoluta certezza che è stato un missile israeliano. Su cosa sono basate queste parole? All'inizio ha detto che un missile ha colpito l'ospedale", dice Conricus sovrastando la voce dell'anchor. "Sta prendendo informazioni diffuse da Hamas e le propone come fossero la verità", dice il militare. L'intervista prosegue: "Non prendiamo di mira intenzionalmente nessun obiettivo civile. Stiamo combattendo contro Hamas, che usa infrastrutture civili per scopi militari e usa i civili come scudi umani. Hanno fermato l'evacuazione da Gaza Nord, hanno creato blocchi sulle strade e intimidiscono le persone e dicono che bisogna rimanere, senza andare a Sud. Sanno che per i civili questo è molto pericoloso". "Abbiamo visto Hamas commettere gli atti più violenti e vili contro i civili israeliani e contro i propri civili. Per i giornalisti è importante agire con cautela quando si riportano eventi con vittime a Gaza. Tutte le informazioni che arrivano da Gaza sono veicolate da Hamas, che non ha problemi a mentire, distorcere la verità e deformare gli eventi", aggiunge Conricus. "Questo è solo l'ultimo esempio -dice riferendosi al raid contro l'ospedale-: si è verificato un evento, non siamo stati noi, è stato un razzo lanciato in maniera errata. La prima risposta è dare la colpa a Israele, senza considerare i dati. I giornalisti devono verificare i dati che noi forniamo, devono spingerci a rendere conto. Ma bisogna fare lo stesso con Hamas: bisogna verificare, senza dare per scontato che quello che dice Hamas sia la verità". Il corrispondente Bbc "ha detto che si trova nel Sud di Israele. Ha detto che è stato un missile, non ha nessun elemento per saperlo. Dovrebbe aver visto i danni prodotti dai razzi lanciati contro il nostro territorio. Hamas e Jihad hanno razzi che possono essere armati con molti chili di esplosivo, possono creare danni molto gravi".

