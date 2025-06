Attentato a Ostia, esplosione nella notte sconvolge una palestra di boxe

Una notte di terrore a Ostia

Nella tranquilla cornice della notte romana, il quartiere di Ostia è stato scosso da un'esplosione fragorosa. Una bomba carta è stata fatta detonare davanti alla palestra di boxe Di Napoli, situata in via delle Azzorre. Nonostante il boato abbia seminato panico tra i residenti, fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Tuttavia, l'attacco ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione visibile anche alla luce del giorno.

Danni e caos

L'esplosione non ha risparmiato le auto parcheggiate nei paraggi e la facciata del palazzo adiacente, entrambe segnate dalle schegge e dai detriti volati in aria. In pochi minuti, sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostia, accompagnati dagli artificieri della Polizia di Stato e dal personale del 118. Anche la Polizia Locale del X Gruppo Mare è intervenuta per gestire la viabilità nella zona colpita dall'attentato.

La reazione della comunità

Tra i primi a dare voce al disappunto della comunità è stato l'attore romano Enzo Salvi, conosciuto al pubblico come 'Er Cipolla'. "Noi a Ostia ci svegliamo con le 'bombe'", ha commentato amareggiato Salvi. L'artista si trovava tra i tanti che sono scesi in strada poco dopo l'accaduto, mentre i soccorsi erano già all'opera. Nei video postati sui social media, Salvi mostra auto danneggiate e vetri infranti, scene che descrive come "da guerra" nel cuore della città. Le sue parole sono un appello accorato: "Chi semina terrore tra la gente va fermato. Questo non è più un semplice fatto di cronaca: è una vergogna e una minaccia alla nostra libertà".

Indagini in corso

Mentre il quartiere cerca lentamente di riprendersi dallo shock, le forze dell'ordine sono impegnate nelle indagini per risalire ai responsabili dell'attacco. La comunità locale resta con il fiato sospeso, preoccupata non solo per l'impatto fisico dell'esplosione ma anche per il significato simbolico che un simile gesto rappresenta per la sicurezza e la libertà degli abitanti di Ostia.

© Riproduzione riservata