Attentato a Sigfrido Ranucci: pedinamento da Roma e bomba con miccia a mano a Campo Ascolano

Un ordigno artigianale, potente e potenzialmente letale, ha colpito l’auto di Sigfrido Ranucci, giornalista d’inchiesta e volto di Report su Rai 3. L’attentato è avvenuto la sera del 16 ottobre a Campo Ascolano, sul litorale sud di Roma, accanto all’aeroporto militare di Pratica di Mare, dopo un pedinamento che sarebbe iniziato giorni prima nella Capitale. L’esplosione, devastante e avvertita fino a due chilometri di distanza, ha danneggiato pesantemente la vettura, parcheggiata davanti alla casa di famiglia, e sollevato interrogativi su chi volesse intimidire uno dei giornalisti più scomodi della televisione italiana.

Attentato a Sigfrido Ranucci: il pedinamento e la preparazione della bomba

Secondo le prime ricostruzioni investigative, gli attentatori avrebbero seguito Ranucci da Roma, appostandosi poi nei pressi della chiesa di Sant’Agostino, a Campo Ascolano, una zona nota sia per attività illecite sia per la quotidianità di residenti e famiglie. Qui avrebbero atteso che la scorta — di livello “tutela”, quindi non particolarmente blindata — si allontanasse dopo aver accompagnato il giornalista nella villetta di viale Po.

L’ordigno usato era una bomba carta di alto potenziale, contenente almeno un chilo di polvere pirica, innescata da una miccia accesa a mano. Una tecnica non nuova: strumenti simili vengono spesso utilizzati dalla malavita locale per intimidazioni a commercianti o rivali. A Ostia, Acilia e Aprilia, episodi analoghi sono stati registrati negli ultimi mesi, rendendo plausibile la pista di una matrice criminale territoriale.

L’esplosione a Campo Ascolano e i danni alle auto

Alle 22.17 il boato ha squarciato la quiete del quartiere: la vettura di Ranucci, utilizzata poche ore prima dal figlio, è stata sollevata da terra e gravemente danneggiata. L’onda d’urto ha colpito anche l’auto della sorella del giornalista, arrivata appena quindici minuti prima, e il muretto vicino al cancello dell’abitazione.

Decine di residenti sono scesi in strada spaventati, mentre i carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente. In un audio registrato da un cittadino in quel momento si sente chiaramente il fragore della deflagrazione, segno della potenza dell’ordigno.

L’uomo incappucciato e la fuga tra gli alberi

Testimoni avrebbero notato un uomo vestito di nero e incappucciato allontanarsi in fretta poco prima dello scoppio, attraversando viale Po in direzione della zona alberata. È plausibile che non fosse solo, ma in azione con almeno un complice. Gli inquirenti ritengono infatti difficile che un attentato del genere sia stato organizzato e portato a termine da una sola persona.

Il passaggio della figlia di Ranucci, giunta a casa poco prima, potrebbe aver alterato i tempi degli attentatori, costringendoli a innescare la bomba in assenza di persone nei paraggi, forse per ridurre il rischio di vittime.

Le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia

L'inchiesta è affidata alla Direzione Distrettuale Antimafia, che procede per "danneggiamento aggravato dal metodo mafioso". Ranucci, ascoltato a lungo dai magistrati, ha ricordato le minacce ricevute nel corso degli anni, indicando "quattro o cinque piste che portano allo stesso ambito". I dettagli dell'interrogatorio restano secretati.

Gli investigatori del Nucleo di Frascati hanno sequestrato le auto coinvolte e i resti dell'ordigno, affidati agli artificieri per ricostruirne la composizione. Nel frattempo, sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza lungo il percorso seguito dall'auto della scorta e nelle vicinanze dell'aeroporto militare di Pratica di Mare. Proprio da queste immagini potrebbe emergere un primo indizio utile.

Nella zona è stata inoltre rinvenuta una Fiat 500X rubata, potenzialmente collegata all'attentato: anche questo mezzo sarà analizzato.

Nella zona è stata inoltre rinvenuta una Fiat 500X rubata, potenzialmente collegata all’attentato: anche questo mezzo sarà analizzato.

Le possibili piste: malavita locale o attentato su commissione

Gli inquirenti non escludono che l'azione sia stata commissionata dalla criminalità locale, legata a traffici e interessi radicati nel litorale romano. L'utilizzo di una bomba carta richiama infatti modalità già viste in altri episodi intimidatori di stampo mafioso. L'ipotesi più accreditata, al momento, è che l'obiettivo non fosse uccidere, ma lanciare un messaggio chiaro: colpire Ranucci per il suo lavoro giornalistico.

Le reazioni all’attentato a Sigfrido Ranucci

L’attentato ha suscitato immediate reazioni. Colleghi, politici e associazioni hanno espresso solidarietà a Ranucci, sottolineando come l’episodio rappresenti un segnale inquietante non solo per il giornalista, ma per la libertà di stampa in Italia. La Rai ha ribadito il sostegno al conduttore di Report, ricordando l’importanza del suo lavoro di inchiesta, spesso rivolto a poteri economici e criminali.

Il ministro dell’Interno ha assicurato massimo impegno delle forze dell’ordine, mentre i sindacati dei giornalisti hanno chiesto una risposta ferma e immediata contro ogni tentativo di intimidazione.

Un segnale pericoloso alla vigilia della nuova stagione di Report

L’attentato avviene a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione di Report, previsto per il 26 ottobre. Un tempismo che rafforza l’ipotesi di una intimidazione legata al lavoro giornalistico di Ranucci, da sempre caratterizzato da inchieste su criminalità organizzata, affari opachi e intrecci di potere.

Il messaggio degli attentatori è fermare o intimorire una voce scomoda. Ma il clamore suscitato dall’attacco dimostra l’effetto opposto: l’attenzione dell’opinione pubblica si concentra ora con ancora più forza sul diritto di fare informazione libera e senza censure.