“Audacia, ribellione, velocità”, le vite strabilianti dei futuristi raccontate da Giordano Bruno Guerri

Giordano Bruno Guerri racconta il Futurismo come un fenomeno totale, pieno di invenzioni e di ombre, di generosità e di narcisismi, di libertà e di compromissioni
Di Francesco Vergovich
Giordano Bruno Guerri al Vittoriale

Ci sono libri sul futurismo che si limitano a riordinare nomi, date, manifesti. Audacia, ribellione, velocità fa l’opposto: prende quel magma e lo rimette in circolo come se fosse materia ancora calda, ancora capace di pungere il presente. Giordano Bruno Guerri sceglie una strada narrativa e insieme saggistica: racconta i futuristi come “vite strabilianti”, ma soprattutto come un modo di stare al mondo, una postura mentale che non smette di interrogarci. E fin dalle prime pagine imposta il tono: Marinetti, più che un semplice agitatore culturale, diventa un radar che “vede” il nostro oggi in anticipo; dalla scrittura rapida e senza punteggiatura alle tastiere, fino alla simultaneità delle immagini e dei messaggi.

“Conclusioni” (che sono un prologo emotivo e teorico)

È una scelta spiazzante (e futurista) aprire con le “Conclusioni”: come dire che il risultato arriva prima del percorso, e che il lettore deve inseguire il senso invece di aspettarselo servito in ordine. Qui Guerri alza subito la posta: il futurismo non è solo un’avanguardia artistica, è un acceleratore di linguaggi e di comportamenti. Marinetti appare come visionario e stratega della comunicazione, capace di intuire che il “medium” diventa messaggio e che la propaganda culturale può essere un’arte in sé. Sul piano emotivo, questa apertura ti mette addosso una sensazione precisa: il futurismo non è “passato”, è una corrente sotterranea che arriva fino alle nostre abitudini quotidiane.

Capitolo 1 — D’improvviso, un genio

Qui nasce la figura-motore: Filippo Tommaso Marinetti. Guerri lo costruisce per contrasti: cosmopolita e patriota, anticlericale e poi capace di gesti che sembrano smentirlo, libertario eppure attratto dal potere. È un personaggio che non sta mai fermo, e infatti la sua biografia diventa il primo laboratorio del futurismo: la vita come performance, l’ego come megafono, la provocazione come strumento di conoscenza.
La parte più emozionante è quando, dentro il ritratto storico, affiora l’uomo: il bisogno di imporsi, il gusto del rischio, la fame di futuro. Non “giustifica” Marinetti: lo rende vivo, e quindi difficile.

Capitolo 2 — Una covata di rivoluzionari

Il futurismo non resta un monologo: diventa un branco. Guerri racconta l’effetto calamita di Marinetti: attorno a lui arrivano pittori, poeti, musicisti, “scalmanati” capaci di trasformare serate, volantini, mostre in esplosioni pubbliche. E in controluce si vede una cosa modernissima: la nascita di una rete, di un movimento che si autoalimenta con eventi, slogan, immagini, scandali.
Emotivamente, questo capitolo ha un’energia contagiosa: senti la giovinezza come forza d’urto, ma anche come fragilità. Perché vivere sempre “in avanti” significa bruciarsi facilmente.

Capitolo 3 — La guerra non è poi così bella

Qui la narrazione si fa più scura e più adulta. L’idea della guerra come “igiene” e come prova virile viene messa alla prova della realtà: la retorica si incrina davanti alle conseguenze, alle ferite, alla trasformazione della violenza in destino collettivo. Guerri non cancella l’ambiguità: la espone. E il lettore si trova a fare i conti con una domanda scomoda: quanta parte dell’estetica futurista regge quando il mondo smette di essere teatro e diventa campo di battaglia?
È un capitolo che lascia addosso un peso: perché ti costringe a riconoscere quanto, nella modernità, la fascinazione per la velocità possa scivolare nel culto della distruzione.

Capitolo 4 — L’altra metà del futuro

È uno dei passaggi più necessari: la prospettiva si allarga e il futurismo smette di essere solo maschile, muscolare, “da manifesto”. Guerri porta dentro la scena le futuriste e più in generale l’altra metà della storia: desideri, intelligenze, contraddizioni, spazi conquistati e spazi negati. La modernità promessa non è mai neutra: per qualcuno è emancipazione, per qualcun altro è ulteriore costrizione mascherata da novità.
L’emozione qui è meno esplosiva e più profonda: è la sensazione di rimettere in ordine un’ingiustizia dello sguardo, di restituire presenza a chi è stato spesso ridotto a nota a margine.

Capitolo 5 — Il fascismo: una trappola patriottica

Il cuore politico del libro. Guerri ricostruisce l’innesto pericoloso: il futurismo che pensa di “futuristizzare” il fascismo, e il fascismo che usa il futurismo come ornamento, senza concedergli davvero il comando del futuro. La parola “trappola” è precisa: perché dentro ci finisce non solo Marinetti, ma l’idea stessa che si possa abitare il potere senza esserne trasformati.
Questo capitolo è emotivamente inquieto: ti fa vedere come un movimento nato per demolire convenzioni possa, a un certo punto, accettarne di nuove pur di non perdere la scena.

Capitolo 6 — Il fascismo muore, il futurismo no

Quando il regime tramonta, resta la domanda: che cosa sopravvive? Guerri mostra la persistenza del futurismo oltre le sue compromissioni: non come assoluzione, ma come dato storico e culturale. L’avanguardia può invecchiare, può sbagliare, può sporcarsi; però alcune sue invenzioni (nel linguaggio, nella comunicazione, nel modo di mettere in spettacolo la realtà) restano operative.
È un capitolo che ha la malinconia dei bilanci: la sensazione di guardare due o tre vite insieme — quella dell’uomo, quella del movimento, quella del Paese — e di non poterle separare senza mentire.

Capitolo 7 — Il futurismo dopo il futurismo

Qui il libro si apre come un ventaglio: influenze, eredità, ritorni, travestimenti. Il futurismo diventa una specie di “gene” culturale che riappare in forme impreviste: nel design, nello spettacolo, nella cultura visiva, nella tecnologia, nella comunicazione di massa. Guerri insiste su un punto: se oggi viviamo dentro un flusso continuo di immagini e messaggi, se siamo spinti a sintetizzare, accelerare, semplificare, quel modo di stare nel mondo ha anche una matrice futurista.
È un capitolo che provoca: ti fa venire voglia di cercare il futurismo non nei musei, ma nei gesti di ogni giorno.

Capitolo 8 — Discorso appassionato tra una intelligenza artificiale e un intelligenzo naturale su un letto di Gorilla Glass

Il titolo è già un manifesto: ironico, pop, spiazzante. E funziona come “ponte” finale: dal futurismo storico al nostro presente ipertecnologico. La scelta del Gorilla Glass (lo schermo di smartphone e tablet che tocchiamo di continuo) è un’immagine perfetta: la modernità oggi non è più solo motore e acciaio, è superficie liscia, luce, tatto, dipendenza.
Emotivamente è un epilogo che sa essere serio senza perdere leggerezza: ti fa capire che parlare di futurismo significa, inevitabilmente, parlare di noi.

Il merito più forte del libro è che non “mette al sicuro” il futurismo in una teca morale. Lo racconta come un fenomeno totale, pieno di invenzioni e di ombre, di generosità e di narcisismi, di libertà e di compromissioni. E lo fa con una scrittura che alterna ritmo narrativo e sguardo storico, facendo sentire che le idee non sono mai astratte: hanno conseguenze, cambiano vite, trascinano altri esseri umani.
Alla fine rimane una sensazione netta: il futurismo non è un capitolo chiuso. È una domanda aperta su quanto futuro siamo capaci di desiderare senza farci travolgere dalla velocità che invochiamo.

Giordano Bruno Guerri (Monticiano, 1950) è storico, giornalista e scrittore, celebre per i suoi lavori sul Novecento, sul fascismo e sul rapporto tra Italia e Chiesa. È presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani.

I PIU' LETTI