Australian Open, Djokovic batte Fritz e vola in semifinale

(Adnkronos) – Novak Djokovic batte lo statunitense Taylor Fritz in quattro set con il punteggio finale di 7-6 4-6 6-3 6-3 e vola per l'undicesima volta in semifinale agli Australian Open. Il serbo è a caccia del suo venticinquesimo titolo Slam, primo tennista a tentare il colpo. In semifinale affronterà il vincitore del match tra Sinner e Rublev. Coco Gauff è intanto la prima semifinalista dell'Australian Open. La statunitense, numero 4 del mondo e del seeding, supera l'ucraina Marta Kostyuk, numero 37 del ranking Wta, con il punteggio di 7-6 (8-6), 6-7 (3-7), 6-2 dopo tre ore e sette minuti di gioco. Gauff aspetta la vincente del match tra la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, e la ceca Barbora Krejcikova, numero 11 Wta e 9 del tabellone.

