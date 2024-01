Australian Open, Djokovic supera Etcheverry e vola agli ottavi

(Adnkronos) – Il serbo Novak Djokovic si qualifica per gli ottavi di finale degli Australian Open grazie al successo in tre set, con il punteggio di 6-3, 6-3, 7-6 (7-2), sull'argentino Toma's Marti'n Etcheverry. Il numero uno al mondo ora sfiderà Adrian Mannarino, testa di serie numero 20, che ha eliminato Ben Shelton, numero 16 del seeding, per 7-6 (7-4), 1-6, 6-7 (2-7), 6-3, 6-4 dopo 4 ore e 45 minuti di gioco. Nel tabellone di doppio avanzano ancora Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Dopo la vittoria in rimonta su Romain Arneodo e Sam Weissborn, i due azzurri hanno sconfitto i francesi Nicolas Mahut e Edouard Roger-Vasselin, campioni a Wimbledon 2019, con il punteggio di 7-6 (7-5), 5-7, 6-3. Agli ottavi la coppia azzurra affronterà il serbo Nikola Cacic e l'ucraino Denys Molchanov che hanno firmato la principale sorpresa nel torneo eliminando i numeri 1 del tabellone, Ivan Dodig e Austin Krajicek. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata