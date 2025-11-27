Auto “fantasma” dall’estero: l’operazione Estrella smaschera un giro di vetture clonate

Un controllo stradale ordinario ha aperto il varco a un’indagine capace di far emergere un sistema illecito ben organizzato dedicato alla vendita di auto clonate, apparentemente regolari e munite di documenti spagnoli.

L'operazione "Estrella", condotta dalla Polizia di Stato sotto il coordinamento della Procura di Velletri, ha portato all'esecuzione di due misure cautelari personali e al recupero di 18 vetture risultate provento di furto, rimesse sul mercato italiano dopo una complessa manipolazione dei dati identificativi.

Operazione Estrella: come il primo controllo ha dato il via alle verifiche

Tutto prende forma con l’analisi di una Jeep Renegade fermata dal personale della Sottosezione Polizia Stradale di Roma sud. L’auto appare in perfetto ordine, dotata di documentazione spagnola, ma alcuni dettagli accendono i dubbi degli agenti.

I controlli incrociati presso Agenzia delle Entrate e Motorizzazione fanno emergere incoerenze nella procedura di nazionalizzazione, proprio quell'aspetto che spinge gli investigatori ad approfondire ogni passaggio formale legato all'immatricolazione italiana.

L’intuizione mostra in breve tempo la sua solidità: risultano altre 17 vetture introdotte e registrate con le stesse modalità. L’intervento della cooperazione internazionale permette di verificare che quei mezzi continuano a circolare in Spagna, elemento che conferma la presenza di esemplari duplicati venduti in Italia con targhe e libretti perfettamente validi.

Auto fantasma dall’estero: la struttura del sistema illecito

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il meccanismo si fondava su un approccio sistematico. I due indagati reperivano veicoli rubati e procedevano a un vero lavoro di “maquillage”: ripunzonatura del telaio, riscrittura delle centraline, applicazione di etichette sostitutive e infine abbinamento con documenti spagnoli predisposti per ottenere senza ostacoli la successiva immatricolazione italiana.

Una volta superato questo passaggio, le auto venivano inserite sulle piattaforme di vendita online e proposte a clienti ignari, convinti di acquistare un mezzo perfettamente regolare.

La scelta del canale digitale aveva un ruolo chiave, permettendo ai responsabili di raggiungere un vasto pubblico senza esporsi in contesti fisici. La combinazione di tecniche di falsificazione avanzate e procedure amministrative rispettate formalmente rendeva difficile notare anomalie senza controlli approfonditi.

Auto “fantasma”: il lavoro degli investigatori e le ricadute dell’indagine

L’attività condotta dagli agenti ha richiesto cinque mesi di verifiche articolate, con il supporto determinante delle strutture estere coinvolte nella cooperazione. Il lavoro ha consentito di collegare ogni passaggio sospetto a un sistema ben definito radicato nella zona dei Castelli Romani, senza lasciare spazi di ambiguità sulle responsabilità delle due persone raggiunte dai provvedimenti: una agli arresti domiciliari, l’altra obbligata a presentarsi ogni giorno all’autorità giudiziaria.

L’operazione ha permesso di recuperare 18 vetture rubate, impedendo l’ulteriore diffusione di mezzi clonati che avrebbero potuto generare danni economici rilevanti agli acquirenti e complicazioni difficili da gestire per chi si fosse ritrovato in possesso di un’auto apparentemente regolare ma priva di legittima provenienza.

Mercato delle auto clonate: rischi per gli acquirenti e importanza dei controlli

La vicenda evidenzia quanto sia fondamentale verificare con attenzione ogni passaggio quando si acquista un veicolo usato, soprattutto se proposto tramite piattaforme digitali. Documenti regolari non garantiscono automaticamente la genuinità dell’auto, come dimostrato dal caso smascherato dall’operazione Estrella.

La Polizia di Stato sottolinea l’utilità dei controlli presso motorizzazione, forze dell’ordine e gestori di banche dati ufficiali per tutelare chi si accinge a comprare veicoli provenienti dall’estero.

Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori ramificazioni e verificare se altri soggetti siano coinvolti nella rete che ha gestito la circolazione delle auto fantasma. Gli investigatori non escludono ulteriori sviluppi, considerando la complessità delle tecniche adottate e la facilità con cui i mezzi erano stati immessi sul mercato nazionale.