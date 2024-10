Auto ibride, addio agevolazioni: da oggi cambia tutto | Mazzata devastante per chi ha scelto il futuro

Chi ha acquistato un’auto ibrida, purtroppo dovrà dire addio alle agevolazioni. Non c’è più niente da fare, decisione presa

Negli ultimi anni un numero sempre crescente di persone ha optato per l’acquisto delle auto ibride. Quest’ultime consumano di meno e hanno minori emissioni rispetto alle auto endotermiche.

Tra i veri vantaggi di queste auto vi era la possibilità di ottenere diverse agevolazioni riguardanti il bollo, circolazione e assicurazione.

A quanto pare però, alcune di queste agevolazioni hanno i giorni contati e quindi i proprietari non potranno più beneficiarvi come hanno fatto finora.

Al fine di fare chiarezza su quello che sarà il destino di queste auto, in termini di agevolazioni, in questo articolo spiegheremo cosa non si potrà più richiedere e le novità previste.

Auto Ibride, niente più agevolazioni: ecco cosa accadrà

Come anticipato, molti degli incentivi per le auto ibride erogati quest’anno, faranno un passo indietro e bisognerà dirgli addio per sempre. In particolare, sembra che l’esenzione del bollo destinato alle auto ibride sarà solo un ricordo lontano.

Nello specifico, le auto ibride che verranno immatricolate dal primo mese utile del prossimo 2025 si vedranno attribuire il 50% della tassa di proprietà per circa cinque anni, per poi pagare la parte restante a partire dal sesto anno. Prima di questa modifica, la regola in vigore consentiva alle auto ibride di godere di un’esenzione dal pagamento del bollo della durata di cinque anni. A breve tutto questo potrebbe sparire da un momento all’altro. Tuttavia, almeno in parte, una buona notizia è pronta a colmare subito questa decisione. Infatti, questo provvedimento non coinvolgerà tutte le regioni in Italia, ma (al momento) soltanto una in particolare.

A chi non spetterà più l’esenzione del bollo

Almeno per il momento, la notizia della rimozione dell’esenzione dal pagamento del bollo auto, non è destinata a tutte le regioni ma solo ad una: il Piemonte. L’ente locale si è posto l’obiettivo di incassare circa 4 milioni di euro entro i prossimi cinque anni, rinunciando così ad una misura comoda per tutti.

Pertanto, i cittadini delle altre regioni potranno tirare un sospiro di sollievo e continuare a godere di tutti gli incentivi a disposizione di chi sceglie di puntare sulle auto ibride o totalmente elettriche. Nel caso dei conducenti piemontesi, le auto che hanno già beneficiato dell’esenzione pagheranno il 50% della tassa. Inoltre, i veicoli dalla potenza di meno di 53 kW avranno un supplemento dal sesto anno di 2,58 euro. Da questa soglia in poi, la cifra salirà fino a 2,73 euro. Nessuno sconto invece, per le auto che superano la soglia dei 100 kW.