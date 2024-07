Auto in sosta, adesso non puoi più lasciarla così: cittadini sconvolti | Sembra impossibile ma ti becchi la multa

Non puoi più lasciare l'auto in sosta così: ecco cosa ti succede (ilquotidianodellazio.it / lexels)

Non farlo più o sei finito, è vietato quando l’auto è in sosta. Multa pazzesca

Quando si possiede un’auto e si rispettano le regole del Codice della Strada per quanto riguarda la circolazione, si pensa di essere completamente nel giusto e quindi di non rischiare niente dal punto di vista legale. Di fatto, però, sono normati anche i comportamenti messi in atto lontano dalla strada, quando l’auto è ferma!

Per esempio, anche quando si è in sosta non si può assolutamente fumare se nell’auto sono presenti minorenni o donne incinte: se si viene beccati, si rischia una multa anche molto pesante. Inoltre ci sono specifiche regole che riguardano proprio le modalità accettate e quelle vietate per la sosta dell’auto, sia essa breve o prolungata.

Oggi vi parliamo di un comportamento, ignorato da molti, che di fatto non si può assolutamente mettere in atto quando l’auto è ferma in un parcheggio, oppure a bordo della strada per una breve sosta. Ecco di che cosa si tratta e cosa si rischia.

Non farlo, neanche se sei in sosta breve

Il Codice della Strada sanziona duramente chi non rispetta le regole da esso previste per la circolazione e per la sosta. L’articolo 158, nello specifico, norma l’abitudine di lasciare l’auto aperta: questa è considerata pericolosa non solo perché si rischia che qualcuno rubi gli oggetti all’interno dell’abitacolo, ma anche perché il proprietario del mezzo potrebbe incorrere in una sanzione anche molto pesante. Non è raro, infatti, che gli automobilisti si trovino una multa sul parabrezza proprio per aver lasciato una portiera aperta! L’articolo, infatti, dice che il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti e ad impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso.

Anche lasciare il finestrino abbassato espone al rischio di una sanzione, così come dimenticare le chiavi nell’auto: si tratta comunque di comportamenti che possono favorire l’incursione di un ladro.

A quanto ammonta la multa

Se si viene beccati con l’auto aperta, o con un finestrino abbassato, si rischia una multa anche molto salata. Questa va da un minimo di 25 euro a un massimo di 100 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote, mentre sale da 42 euro a 173 euro per tutti gli altri veicoli.

A questo va poi aggiunto il danno economico derivante dall’eventuale furto di qualcosa che era nell’auto: insomma, oltre al danno anche la beffa!