Autocarro in fiamme su autostrada Torino-Savona, circolazione interrotta

(Adnkronos) – Incendio poco prima delle sette di questa mattina sull'autostrada Torino-Savona, in direzione della Liguria. Per cause ancora in corso di accertamento, in fiamme una bisarca che stava trasportando 6 auto. Sul posto i Vigili del fuoco. La circolazione in direzione Savona è interrotta.

