Automobile, addio alle macchie di resina | Il prodotto ideale ce l’hai già in casa: costa meno di un euro

Non sai come eliminare le macchie di resina dalla tua auto? Prova ad utilizzare questo prodotto, costa pochissimo e forse è già in casa tua.

Un auto per un guidatore diventa quasi una seconda casa. Per questo motivo, diventa importante non solo adempiere a tutti gli obblighi imposti dal Codice della Strada, ma anche prendersi cura del suo stato.

Molto spesso capita, di ritrovarsi con l‘auto sporca a causa del maltempo o magari perché il nostro cane involontariamente, con le zampe ha sporcato tutti i sedili. O ancora perché qualche residuo di cibo ha macchiato l’interno lasciando un alone antiestetico.

Così la prima cosa che viene spontanea da fare è quella di recarsi al primo autolavaggio e cercare di far rimuovere tutto ciò che ha imbrattato il nostro veicolo.

Eppur alcune volte, dopo aver speso anche una bella cifra, alcune macchie non vanno via o in altri casi come quello delle macchie di resina, non si era conoscenza dell’esistenza di un prodotto economico da utilizzare come alternativa. Ecco, in questo articolo sveleremo di quale si tratta e di come sia efficace in questa situazione.

Macchie di Resina nell’auto, addio problema

Lasciando l’auto tutta la notte o anche solo per poche ore all’ombra di una pianta, potrebbe portare a ritrovarla tutta impregnata di una sostanza un po’ appiccicosa: la resina.

Questa sostanza, pur essendo naturale, può creare delle macchie antiestetiche sulla carrozzeria dell’ auto. La cosa molto importante è però cercare di rimuovere quanto più in fretta possibile poiché, più resteranno più si seccheranno diventando difficile lavare via ogni traccia. Applicando un metodo semplice e veloce si può eliminare questo problema senza scrostare la vernice o comunque rovinare la tua auto.

Utilizza questo prodotto

Probabilmente è un prodotto che già avete in casa, oltre ad essere naturale rimuove la resina dell’auto senza apportare danni. Si tratta del Bicarbonato di sodio. E’ uno dei rimedi più utilizzati. Per far si che agisca bisognerà

utilizzarne circa 50 grammi, bagnarli un po’ con dell’acqua fino a creare un composto pastoso e spalmarlo sulla macchia con delicatezza. Dopo averlo lasciato in posa per circa 10-15 minuti, andrà rimosso il tutto con dell’acqua calda.

Il bicarbonato assorbe la resina, anche quando questa è ormai secca, rimuovendo ogni macchia senza danneggiare la superficie dell’auto. Ricordate però, di prestare attenzione alla pasta al bicarbonato di sodio, molto usato nelle pulizie domestiche, che può essere leggermente abrasiva. Quando la togli via, evita di strofinare con troppa foga o potresti graffiare la tua auto.