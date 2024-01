Automobilismo, aperte le iscrizioni a Sorrento Roads by Millemiglia 2024

(Adnkronos) –

Dalle 12:00 di oggi, giovedì 18 Gennaio, sarà possibile iscriversi alla Sorrento Roads 2024, evento che porta la Freccia Rossa in territori diversi dal classico tracciato della corsa storica da Brescia a Roma e ritorno. Dando la precedenza alle vetture prodotte prima del 1990, potranno iscriversi alla gara anche auto immatricolate successivamente a tale data e non certificate dal Registro 1000 Miglia. L’evento, giunto ormai alla terza edizione, dal 4 al 7 Aprile tornerà ad attraversare un territorio fra i più belli e apprezzati della penisola italiana: il cuore pulsante della manifestazione sarà Sorrento, ma il percorso raggiungerà anche Capri, Paestum, Pompei, Salerno e la Costiera Amalfitana. In un mix fra un viaggio alla scoperta delle eccellenze gastronomiche, naturali e culturali del territorio campano e un’esperienza di guida in scenari mozzafiato, la giornata di venerdì 5 Aprile sarà dedicata alla gara che, partendo da Sorrento, percorrerà la splendida Costiera Amalfitana fino a Salerno, da dove si scenderà in direzione di Paestum per il pranzo e la visita al Parco Archeologico.

Nel pomeriggio, il percorso tornerà a ritroso a Salerno, circumnavigando la Riserva Statale Valle delle Ferriere per salire fino alla zona di Pompei e ridiscendere in direzione di Castellammare di Stabia, prima di tagliare il traguardo a Sorrento. Il giorno seguente le vetture in gara verranno esposte nel centro della cittadina sorrentina per la valutazione di una giuria popolare mentre i partecipanti si imbarcheranno alla volta di Capri: nel pomeriggio, avrà luogo la tradizionale ed entusiasmante sfida 1 vs 1 del Trofeo Città di Sorrento. Le iscrizioni chiuderanno martedì 5 Marzo. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata