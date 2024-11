Automobilisti disperati, la nuova tassa mette tutti in ginocchio | Costretti a sborsare questa cifra

Tutti gli automobilisti si disperano per l’arrivo di questa nuova tassa che ha messo le persone in ginocchio. Costretti a sborsare questa cifra…

Il costo di macchine e carburanti negli ultimi tempi sono aumentati sempre di più in modo esponenziale fino a diventare quasi proibitivi per molte persone.

Inoltre, anche le tasse sulle automobili sono aumentate andando a peggiorare una situazione che non era per niente promettente.

Gli standard europei, inoltre, cercano di normare sempre di più l’uso di mezzi e automezzi alimentati da energia sporca come benzina e diesel.

Adesso sta per arrivare una nuova tassa che la maggior parte degli automobilisti non potrà non odiare. Dovranno pagare quasi tutti.

Automobili: in arrivo una nuova tassa

Oramai non c’è più tempo da perdere perché il countdown continua ad avanzare inesorabile fino al punto di non ritorno. Non abbiamo più tempo e se vogliamo fermare il cambiamento climatico e salvarci la pelle, è arrivato il momento di fare qualcosa di significativo per l’ambiente. Infatti, la transazione verso un futuro di sostenibilità non è più rimandabile.

Per questo motivo tutti gli stati membri dell’Unione Europea stanno provando a fare qualcosa per evitare le eccessive emissioni di CO2 e altre sostanze inquinanti. Questo sta andando a colpire sempre di più il settore automobilistico. Dunque sono gli autisti o automobilisti quelli più colpiti. Adesso dovranno pagare una nuova tassa in Francia proprio sulle automobili. Si tratta solamente delle automobili alimentate da combustibili fossili come diesel e benzina.

Tassa sulle auto a benzina o diesel

In Francia c’è una nuova imposta che è stata battezzata come malus écologique per i veicoli più inquinanti. La cosa impressionante è che questa tassa può arrivare fino ai 60mila euro in modo da incentivare sempre di più i cittadini ad acquistare macchine elettriche o comunque meno impattanti dal punto di vista ambientale. Ovviamente come tutti sanno le regole del Green Deal europeo sono molto stringenti e uno degli obiettivi è quello di azzerare completamente le emissioni di CO2 entro il 2035.

Le vetture più inquinanti dovranno pagare una tassa proporzionata alle emissioni di CO2. La forbice della tassa va da un minimo di 50 euro per poi crescere gradualmente in base alle emissioni. Oltre alle emissioni influisce anche il peso del veicolo sull’importo della tassa. Infatti, tra i 1600 e i 2100 chilogrammi devono pagare un’aggiunta di 10 euro per ogni kg extra. Mentre oltre i 2100 si parla di 30 euro in più. Non è detto che una cosa simile non possa essere in futuro pensata anche in Italia, visto che gli standard a cui allinearsi coinvolgono tutta l’unione europea.