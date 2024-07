Automobilisti in allerta, una truffa vecchissima torna di moda | Se non te ne accorgi perdi mezzo stipendio

Attento a questa truffa, è micidiale: perdi migliaia di euro in un secondo

Purtroppo, così come ci sono tantissime persone che rispettano pedissequamente le regole e che non le violerebbero mai e poi mai per nessuna ragione al mondo, ce ne sono altrettante che invece approfittano di ogni minima debolezza altrui per truffare le persone e per trarne beneficio.

In particolare, un ambiente in cui possono avvenire molte truffe è quello della strada. Qui, infatti, si possono incontrare persone di qualsiasi tipo e non è raro che si incappi in finti venditori, che tutto vogliono fuorché offrire beni e servizi di qualità.

Se si è alla guida di un’auto, poi, si deve prestare ulteriore attenzione a ciò che si ha intorno: ecco una truffa che accade molto spesso agli automobilisti e che, se non ce ne si rende conto, fa perdere migliaia di euro.

La truffa del sasso contro le auto

Una truffa ormai vecchia ma, purtroppo, ancora funzionante è quella del sasso contro le automobili. Il truffatore, infatti, si colloca a bordo strada e porta con sé un po’ di sassi, quindi posiziona in carreggiata un proprio complice alla guida di un mezzo. A questo punto, quando l’auto della propria vittima prescelta si avvicina a quella del complice, il truffatore a bordo strada lancia un sasso verso il mezzo della vittima, simulando il rumore e creando il danno che creerebbe un tamponamento.

L’automobilista, quindi, scende dal mezzo e si mette nelle condizioni di chiedere scusa e di ripagare il danno ma, a questo punto, il truffatore chiede una quantità incredibile di denaro. La vicenda è accaduta davvero a un 45enne romano: ecco come ha agito.

Come ha agito la vittima

In questo caso, il 45enne romano, dopo aver capito di essere finito vittima di una truffa e essere stato intimato a dare ai truffator 600 euro, ha finto di avvicinarsi a un bancomat per prelevare il denaro ma, invece, ha contattato il 112.

Sul posto sono quindi giunti i Carabinieri in borghese e questi hanno fermato il truffatore, dentro la cui auto sono stati trovati sassi, gessetti ed altri materiali del genere. L’uomo è stato arrestato per truffa e riciclaggio.