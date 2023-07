Autonomia, Zaia: “Se non arriva nel 2024 fallisce il governo”

(Adnkronos) – "L'autonomia è nel programma di governo, non fare l'autonomia significa venir via da un patto sottoscritto, e quando i patti si rompono poi non sai mai dove si va a finire…". Lo dice Luca Zaia alla festa della Lega di Cervia. "Se l'autonomia non arrivasse nel 2024 -avverte il governatore del Veneto- vuol dire che abbiamo fallito come obiettivo… Ma non fallisce la Lega, fallisce il governo: perché questo è un impegno di governo''. "Non si discute la solidarietà e la pietà, ma oggettivamente tutta l'Africa in Italia non ci sta'' dice Zaia. "La misura è colma, non c'è più spazio". "Ci vuole rispetto nei confronti di chi non riesce a sbarcare il lunario: è innegabile che ci siano cittadini che vivono difficoltà oggettive, ma dire che un baldo giovanotto in perfetta forma fisica non possa trovarsi un lavoro è difficile… L'aiuto a chi è in difficoltà deve essere dato, ma una revisione del modello va fatta. Rispetto per chi ha bisogno e deve essere aiutato, per il resto gli altri si devono trovare un lavoro". "E' stato giusto aiutare e dare sostegno con le armi all'Ucraina, ma se il gioco di Putin è alzare l'asticella, fino a che punto possiamo andargli dietro? Siamo partiti dalla cerbottana, poi lo schioppo, bazooka, i carri armati, gli aerei, la bomba atomica… a un certo punto bisogna fermarsi…". "Io penso che l'omofobia sia una patologia, come centrodestra non dobbiamo il pudore che questi temi li possano trattare solo quelli di sinistra. Sono temi che non devono avere colore politico, sarebbe un errore se nel centrodestra non ne parlassimo". —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata