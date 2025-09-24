Autostrada A1 incidente, coda di 8 km tra Ferentino e Colleferro in direzione Roma

Pomeriggio difficile lungo l’autostrada A1 in direzione Roma, dove un incidente avvenuto al chilometro 602,7, nel tratto compreso tra Ferentino e Colleferro, ha causato forti rallentamenti e la formazione di circa otto chilometri di coda. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

A1 code 8 Km tra Ferentino e Colleferro per incidente

Il sinistro ha coinvolto più veicoli e ha reso necessario l’intervento delle squadre di soccorso, della polizia stradale e del personale di Autostrade per l’Italia. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza, il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso, con conseguente deviazione del traffico.

Una persona ferita

Secondo le prime informazioni, una persona è rimasta ferita nell’incidente. È stata soccorsa sul posto e trasportata per accertamenti in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma l’intervento dei sanitari ha richiesto la sospensione temporanea della circolazione sul tratto coinvolto.

Le deviazioni per chi viaggia

Per ridurre i disagi, Autostrade per l’Italia ha diffuso indicazioni precise agli automobilisti:

In direzione Roma , è consigliata l’uscita a Ferentino , per evitare di rimanere bloccati in coda e rientrare successivamente in A1 più a nord.

, è consigliata l’uscita a , per evitare di rimanere bloccati in coda e rientrare successivamente in A1 più a nord. In direzione sud, per chi si sposta verso Napoli, l’uscita consigliata è Colleferro, da dove è possibile proseguire su viabilità alternativa e rientrare in autostrada oltre il punto dell’incidente.

La società concessionaria ha invitato i viaggiatori a pianificare gli spostamenti con attenzione e a verificare in tempo reale le condizioni del traffico tramite i canali ufficiali, compreso il portale online e i pannelli a messaggio variabile presenti lungo la rete autostradale.

Disagi alla circolazione

L’incidente ha avuto ripercussioni significative sulla circolazione in entrambe le direzioni. La coda, concentrata soprattutto verso Roma, ha reso più complesso anche il deflusso dei mezzi pesanti e ha causato ritardi per pendolari e viaggiatori diretti nella Capitale.

Sul posto sono state inviate pattuglie della Polizia Stradale, impegnate nella gestione del traffico e nella ricostruzione della dinamica del sinistro. Il personale di Autostrade, nel frattempo, ha provveduto alla rimozione dei veicoli coinvolti e alla pulizia della carreggiata per consentire la riapertura in sicurezza.

Raccomandazioni agli automobilisti

Le autorità raccomandano massima prudenza alla guida, in particolare in prossimità delle deviazioni e dei tratti interessati da lavori o incidenti. È consigliato mantenere le distanze di sicurezza, ridurre la velocità e prestare attenzione alle indicazioni fornite dai pannelli luminosi e dalle forze dell’ordine.

Riapertura progressiva

Dopo le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi, la carreggiata è stata riaperta progressivamente, permettendo un lento deflusso dei veicoli incolonnati. Restano possibili ulteriori rallentamenti fino al completo riassorbimento del traffico.