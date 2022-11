Autostrada A1, lavori barriere sicurezza. Chiusure stazione Valmontone: orari e modalità

Sulla A1 Milano-Napoli, nei prossimi giorni, per consentire attività di ispezione di un portale segnaletico e per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Valmontone (provincia di Roma). Ecco i giorni e le modalità delle chiusure: dalle 22:00 di giovedì 24 alle 5:00 di venerdì 25 novembre, in uscita per chi proviene da Napoli, per consentire attività di ispezione di un portale segnaletico; dalle 22:00 di venerdì 25 alle 5:00 di sabato 26 novembre, in entrata verso Roma, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Colleferro. (Com/Red/Dire)

© Riproduzione riservata