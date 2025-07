Autostrade. Aumento pedaggi dal primo agosto, Unione Nazionale Consumatori: “vergognoso”

Un’estate di aumenti sulle autostrade italiane

L'estate si prospetta calda non solo per il clima, ma anche per gli automobilisti italiani che vedranno scattare un incremento dei pedaggi autostradali a partire dal primo agosto. Un emendamento recentemente presentato alla legge di conversione del decreto Infrastrutture introduce questa novità, che sarà votata lunedì in commissione alla Camera. Con questo provvedimento si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro fine mese.

I dettagli del rincaro

L'aumento previsto ammonta a "1 millesimo di euro al chilometro" per le classi di pedaggio A e B e altrettanto per le classi 3, 4 e 5. Le categorie coinvolte includono veicoli come auto, SUV, camper e moto nelle classi A e B, mentre le classi 3-4-5 riguardano i camion e altri mezzi pesanti. In sostanza, si tratta di un incremento generalizzato di un euro ogni mille chilometri percorsi.

Perché aumentano i pedaggi?

Il rincaro dei pedaggi si inserisce in un contesto di copertura del fabbisogno economico dell'Anas che negli ultimi anni ha subito un incremento per vari motivi. Tra questi, la ridefinizione della rete stradale gestita da Anas e l'aumento dei costi legati all'illuminazione pubblica delle strade sono fattori significativi. Secondo la relazione tecnica all'emendamento, tale aumento genererà circa 90 milioni di euro annui addizionali necessari a coprire tali spese.

Reazioni

Con il Contratto di Programma 2021-2025 già approvato nel marzo 2024, Anas dovrà affrontare ulteriori oneri a partire dal 2025 con l'inclusione delle cosiddette "strade di rientro" dalle regioni Veneto e Piemonte. La reazione dell'Unione Nazionale Consumatori non si è fatta attendere: il presidente Massimiliano Dona ha espresso il suo dissenso definendo "vergognoso" questo aumento dei pedaggi. Ha inoltre criticato il governo per altre manovre simili volte a fare cassa senza esplicitarle chiaramente ai cittadini.

