Autostrade, cambia il limite di velocità: ‘Addio ai 130’ | Si tratta di un giorno storico

Sta per avvenire un cambiamento epocale su tutte le autostrade: stiamo per dire addio al limiti di velocità che conosciamo…

Su tutte le strade, sia urbane che extraurbane, ci sono dei limiti di velocità imposti dalle autorità competenti. Queste sono importantissime per la riduzione del rischio di incidenti e hanno un ruolo fondamentale nella gestione del traffico.

Inoltre, questi limiti sono stati posti per proteggere in un colpo solo autisti, pedoni e ciclisti. Infatti, su alcune strade le velocità troppo elevate non danno la possibilità al guidatore di reagire prontamente e di avere il giusto spazio di frenata, aumentando in modo significativo la probabilità di collisione.

Questo può portare a conseguenze importanti e in alcuni casi letali. Non è finita qui perché i limiti di velocità aiutano anche a ridurre l’inquinamento. Utilizzare le macchine a prestazioni elevate aumenta il consumo di carburante e le emissioni di gas nocivi.

Inoltre, fare accelerazioni e frenate continue creare anche congestioni stradali, andando a inficiare sulla fluidità del traffico. Infine, in realtà anche a livello economico le velocità elevate hanno un impatto devastante.

L’importanza dei limiti di velocità

Per evitare l’usura dei veicoli è fondamentale mantenere dei limiti di velocità moderati. In questo modo anche i costi di manutenzione riescono a restare esigui. Anche e soprattutto in autostrada i limiti di velocità sono importanti perché mantengono fluida la circolazione e aumentano la sicurezza. Sulle nostre autostrade fino a ora il limite è stato fissato a 130km/h. Tuttavia, in particolari condizioni questo viene sensibilmente ridotto.

Per esempio se ci sono determinate condizioni atmosferiche o situazioni di rischio troveremo un limite inferiore. In questo modo, si cerca di arginare il più possibile il rischio di incidenti che in autostrada potrebbe rivelarsi addirittura fatale. Inoltre, in autostrada ci sono numerosi sistemi di controllo della velocità proprio per sanzionare chi trasgredisce le regole. Eppure adesso sembra stiano arrivando delle nuove normative che potrebbero completamente stravolgere il codice della strada. Infatti, siamo pronti a salutare per sempre il limite di 130 km/h.

Nuovi limiti in autostrada

Sembra che in Italia i limiti di velocità così come li conosciamo stanno per cambiare in modo decisivo anche se le discussioni in merito sono numerose. Infatti, secondo quella che è la nuova proposta di aggiornamento del codice della strada, il nuovo limite dovrebbe essere innalzato a 150 km/h.

Tuttavia, la proposta è ancora oggetto di un acceso dibattito e in controtendenza rispetto a quello che succede in Europa. Infatti, non solo potrebbe causare dei rischi per la sicurezza ma anche avere un importante impatto ambientale. A velocità più intense le macchine consumano più carburante e dunque inquinano di più.