Autostrade, da oggi nessuna pietà per questa infrazione | Multe a raffica in tutta Italia

Così prendi una multa salatissima, non te la dimenticherai mai: di cosa si tratta.

Con le recenti revisioni del Codice della Strada, per gli automobilisti diventa ancora più difficile non incappare in multe anche molto salate. Il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, infatti, ha proposto una modifica di alcune regole e alcune norme: se da un lato si è voluto inasprire le sanzioni conseguenti ad alcune infrazioni come la guida sotto l’effetto di alcol o droga, dall’altro invece su alcuni aspetti si è intervenuti con un alleggerimento.

In questo momento, il “nuovo” Codice della Strada è stato interamente approvato dalla Camera, mentre si trova in fase di approvazione al Senato: nel caso in cui questo secondo organo volesse apportare delle modifiche, queste dovrebbero tornare alla Camera per essere approvate anche lì.

Oggi vi parliamo di un’infrazione che può determinare una multa non salata, di più: se la commetti ti svuotano completamente il portafoglio e puoi anche dire addio alla tua licenza di guida. Ecco di che cosa si tratta: stai molto attento!

Addio alla patente e multa salatissima: non farlo mai

In un comune nel territorio di Novara, in questi ultimi giorni, è stata registrata un’infrazione record al Codice della Strada. In un punto dove il limite di velocità era di 130 km/h, un conducente è stato beccato mentre andava a 255 km/h: ci troviamo sul tratto autostradale A26 Voltri/Sempione, nel territorio del Comune di Sillavengo. A registrare questa velocità una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Novara che, al termine degli accertamenti, ha multato il conducente con una sanzione di 845 euro.

Oltre alla sanzione pecuniaria, al conducente dell’auto che procedeva a 255 km/h su una strada con il limite a 130 km/h è anche stata sospesa la patente e questo durerà da 6 a 12 mesi, sebbene il periodo ufficiale sia ancora da stabilire con certezza.

Le novità del Codice della Strada

Una novità positiva per tutti gli automobilisti riguarda le sanzioni che vengono prese per il superamento del limite di velocità: nel caso in cui se ne prenda più di una per diverse infrazioni commesse nel giro di un’ora e nel medesimo tratto di strada, l’automobilista dovrà pagare solo la più alta aumentata di un terzo.

Altra novità è il divieto dell’uso di autovelox fissi nei tratti di strada con un limite di velocità inferiore a 50 km/h.