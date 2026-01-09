MENU
Autovelox a Roma, circola un elenco falso sul web, il Comune smentisce: ecco quali sono attivi oggi

L'assessore alla Mobilità Patanè, parla di “colossale bufala” e precisa quali dispositivi stanno effettivamente sanzionando e quali sono solo citati in modo fuorviante
Di Fabio Vergovich
Autovelox, dal sito del Comune di Roma
Da ieri un messaggio inoltrato di chat in chat sta creando confusione fra automobilisti romani: un lungo elenco di presunti autovelox “attivi oggi” su molte strade della Capitale. Ma, secondo Roma Capitale, quel testo non corrisponde alla realtà. A mettere un punto è l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, che parla di “colossale bufala” e indica con precisione quali dispositivi stanno effettivamente sanzionando e quali, invece, sono solo citati in modo fuorviante.

Autovelox a Roma, perché la lista che circola sul web è falsa secondo Roma Capitale

Il meccanismo è noto: un elenco pieno di nomi di strade, spesso molto frequentate, dà l’idea di un “blitz” improvviso e alimenta l’urgenza di condividerlo “per avvisare tutti”. Il problema è che la lista contiene informazioni non aggiornate o semplicemente inventate, mescolando impianti reali, strumenti installati ma non operativi e tratte che non rientrano affatto nel perimetro di attivazioni comunicate.

Patanè invita a non prendere per buoni messaggi anonimi e a fare riferimento solo ai canali ufficiali, perché la disinformazione produce un effetto immediato: ansia, cambi di percorso improvvisati, frenate brusche, con rischi aggiuntivi sulla sicurezza stradale.

Autovelox a Roma, quali dispositivi sono attivi: via Isacco Newton e Tangenziale Est

Nel chiarimento dell’assessore c’è un dato netto: gli unici dispositivi presenti nella “lista-fake” che risultano operativi sono i velox installati su via Isacco Newton. Patanè aggiunge che sono attivi anche i velox sulla Tangenziale Est in entrambe le direzioni, pur non essendo inseriti nel testo che circola. Entrambi i sistemi hanno iniziato a sanzionare dal 15 dicembre, dopo la fase preparatoria.

È un elemento importante perché smonta l’idea di un’attivazione “a sorpresa” su decine di strade nello stesso giorno: i punti realmente in funzione sono pochi e già comunicati nelle settimane scorse.

Autovelox a Roma, tutor sulla Via del Mare: installato ma non ancora operativo

Altro passaggio che ricorre spesso nei messaggi virali riguarda la Via del Mare. Qui, sempre secondo Patanè, il tutor risulta installato ma non attivo: quindi non sta sanzionando. La distinzione non è secondaria, perché molti automobilisti confondono la presenza fisica di un impianto con l’effettivo avvio delle multe. In questi casi contano atti, comunicazioni e messa in esercizio: senza quei passaggi, l’impianto resta spento anche se visibile lungo la carreggiata.

Autovelox a Roma, i velox sull’Aurelia: competenza Anas e dispositivi già attivi da tempo

Nel chiarimento dell’assessore entra anche un altro tema: l’Aurelia. Qui, precisa Patanè, esistono velox di competenza Anas già attivi da tempo in diversi tratti, e alcuni di questi compaiono nella lista oggetto della bufala. È un dettaglio che spiega perché la catena “sembra vera”: dentro ci sono anche elementi reali, ma usati fuori contesto, come se tutto fosse stato acceso “oggi” e con un’unica regia.

In realtà, le competenze e le tempistiche sono diverse, e proprio questa confusione alimenta il passaparola.

Autovelox a Roma, come orientarsi: fonti ufficiali e attenzione alla sicurezza

Il consiglio pratico resta uno: prima di condividere liste o audio anonimi, verificare su canali istituzionali e comunicazioni ufficiali. Le regole non cambiano per effetto di una catena WhatsApp: il limite si rispetta sempre, a prescindere dalla presenza di un dispositivo.

E, nelle strade dove i sistemi sono già in funzione, la finalità dichiarata dall’amministrazione è ridurre la velocità e la gravità degli incidenti. In un periodo in cui le notizie corrono più veloci delle verifiche, la differenza la fa una buona abitudine: fidarsi dei documenti e non dei copia-incolla.

© Riproduzione riservata
 
CATEGORIA

Cronaca

DATA

Autovelox Campidoglio Eugenio Patanè

