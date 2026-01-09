Autovelox a Roma, circola un elenco falso sul web, il Comune smentisce: ecco quali sono attivi oggi

Da ieri un messaggio inoltrato di chat in chat sta creando confusione fra automobilisti romani: un lungo elenco di presunti autovelox “attivi oggi” su molte strade della Capitale. Ma, secondo Roma Capitale, quel testo non corrisponde alla realtà. A mettere un punto è l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, che parla di “colossale bufala” e indica con precisione quali dispositivi stanno effettivamente sanzionando e quali, invece, sono solo citati in modo fuorviante.

Autovelox a Roma, perché la lista che circola sul web è falsa secondo Roma Capitale

Il meccanismo è noto: un elenco pieno di nomi di strade, spesso molto frequentate, dà l'idea di un "blitz" improvviso e alimenta l'urgenza di condividerlo "per avvisare tutti". Il problema è che la lista contiene informazioni non aggiornate o semplicemente inventate, mescolando impianti reali, strumenti installati ma non operativi e tratte che non rientrano affatto nel perimetro di attivazioni comunicate.

Patanè invita a non prendere per buoni messaggi anonimi e a fare riferimento solo ai canali ufficiali, perché la disinformazione produce un effetto immediato: ansia, cambi di percorso improvvisati, frenate brusche, con rischi aggiuntivi sulla sicurezza stradale.

Autovelox a Roma, quali dispositivi sono attivi: via Isacco Newton e Tangenziale Est

Nel chiarimento dell’assessore c’è un dato netto: gli unici dispositivi presenti nella “lista-fake” che risultano operativi sono i velox installati su via Isacco Newton. Patanè aggiunge che sono attivi anche i velox sulla Tangenziale Est in entrambe le direzioni, pur non essendo inseriti nel testo che circola. Entrambi i sistemi hanno iniziato a sanzionare dal 15 dicembre, dopo la fase preparatoria.

È un elemento importante perché smonta l'idea di un'attivazione "a sorpresa" su decine di strade nello stesso giorno: i punti realmente in funzione sono pochi e già comunicati nelle settimane scorse.

Autovelox a Roma, tutor sulla Via del Mare: installato ma non ancora operativo

Altro passaggio che ricorre spesso nei messaggi virali riguarda la Via del Mare. Qui, sempre secondo Patanè, il tutor risulta installato ma non attivo: quindi non sta sanzionando. La distinzione non è secondaria, perché molti automobilisti confondono la presenza fisica di un impianto con l'effettivo avvio delle multe. In questi casi contano atti, comunicazioni e messa in esercizio: senza quei passaggi, l'impianto resta spento anche se visibile lungo la carreggiata.

Autovelox a Roma, i velox sull’Aurelia: competenza Anas e dispositivi già attivi da tempo

Nel chiarimento dell’assessore entra anche un altro tema: l’Aurelia. Qui, precisa Patanè, esistono velox di competenza Anas già attivi da tempo in diversi tratti, e alcuni di questi compaiono nella lista oggetto della bufala. È un dettaglio che spiega perché la catena “sembra vera”: dentro ci sono anche elementi reali, ma usati fuori contesto, come se tutto fosse stato acceso “oggi” e con un’unica regia.

In realtà, le competenze e le tempistiche sono diverse, e proprio questa confusione alimenta il passaparola.

Autovelox a Roma, come orientarsi: fonti ufficiali e attenzione alla sicurezza

Il consiglio pratico resta uno: prima di condividere liste o audio anonimi, verificare su canali istituzionali e comunicazioni ufficiali. Le regole non cambiano per effetto di una catena WhatsApp: il limite si rispetta sempre, a prescindere dalla presenza di un dispositivo.

E, nelle strade dove i sistemi sono già in funzione, la finalità dichiarata dall’amministrazione è ridurre la velocità e la gravità degli incidenti. In un periodo in cui le notizie corrono più veloci delle verifiche, la differenza la fa una buona abitudine: fidarsi dei documenti e non dei copia-incolla.