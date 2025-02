Autovelox a Roma e nel Lazio, quali sono le sanzioni per eccesso di velocità

La Polizia Stradale del Lazio non ha ancora diffuso il calendario ufficiale delle postazioni autovelox mobili per la settimana dal 24 febbraio al 2 marzo 2025. Ne approfittiamo comunque per fornire informazioni generali sulle normative vigenti riguardanti l’installazione e l’utilizzo degli autovelox a Roma e nel Lazio.

Normative sugli autovelox a Roma e nel Lazio

Il Decreto Interministeriale dell’11 giugno 2024 ha introdotto nuove regole per la collocazione e l’uso dei dispositivi di controllo della velocità. Tra le principali disposizioni:

Distanze minime tra autovelox: Il decreto stabilisce le distanze minime che devono intercorrere tra due dispositivi di rilevamento della velocità, variabili in base al tipo di strada. Ad esempio, su autostrade la distanza minima è di 4 km, mentre su strade extraurbane principali è di 3 km.

Segnaletica: È obbligatorio che le postazioni di controllo della velocità siano precedute da una segnaletica adeguata, posizionata a una distanza minima specifica dal dispositivo. Su strade extraurbane, ad esempio, la distanza minima tra il segnale del limite di velocità e la postazione di controllo deve essere di almeno 1 km.

Limitazioni sull’installazione: Il decreto vieta l’installazione di autovelox su tratti stradali dove il limite di velocità è inferiore a 50 km/h o è inferiore di 20 km/h rispetto al limite ordinario previsto per quel tipo di strada.

Sanzioni per eccesso di velocità

Le sanzioni per il superamento dei limiti di velocità sono disciplinate dall’articolo 142 del Codice della Strada e variano in base all’entità dell’infrazione:

Fino a 10 km/h oltre il limite: Sanzione pecuniaria da 42 a 173 euro.

Oltre 10 km/h e fino a 40 km/h oltre il limite: Sanzione da 173 a 695 euro e decurtazione di 3 punti dalla patente.

Oltre 40 km/h e fino a 60 km/h oltre il limite: Sanzione da 544 a 2.174 euro, decurtazione di 6 punti e sospensione della patente da uno a tre mesi.

Oltre 60 km/h oltre il limite: Sanzione da 847 a 3.389 euro, decurtazione di 10 punti e sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva biennale, è prevista la revoca della patente.

Consigli per gli automobilisti

È consigliabile consultare periodicamente i canali ufficiali della Polizia di Stato e della Polizia Stradale per aggiornamenti sulle postazioni autovelox e sulle normative vigenti, per garantire una guida sicura e conforme alle leggi.

© Riproduzione riservata