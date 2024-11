Autovelox, da domani cambia tutto: verranno posizionati in questa maniera | La novità colpisce tutta Italia

Nuove regole in arrivo per gli Autovelox. Disposizioni per il loro posizionamento si verificheranno a breve in tutta Italia.

Nell’ultimo periodo si è sentito parlare spesso degli autovelox e delle tante multe che stanno arrivando ai guidatori. Pare infatti, che questi “cecchini senza pietà” abbiano fatto salire notevolmente il numero delle contravvenzioni.

Grazie al loro supporto viene così disciplinato il comportamento dei guidatori e vengono monitorate le trasgressioni legate agli eccessi di velocità.

Di conseguenza anche il numero di incidenti stradali è fortunatamente diminuito. L’introduzione di questi dispositivi è stata senza dubbio una valido contributo in ambito dei controlli.

I risultati ottenuti finora sono alquanto positivi ma dopo le modifiche che si attiveranno a breve, ci saranno ulteriori numeri favorevoli.

Autovelox, tutto sta per cambiare: ecco le novità

Non è la prima volta che le norme del Codice della Strada sono sottoposte a revisione. Questa volta però è arrivata la conferma ufficiale da parte del governo che ha dato il via libera per nuove disposizioni. Camera e Senato infatti, si sono riunite e accordate per uniformarsi su nuove proposte che sono state oggetto di una scrupolosa revisione.

Questo fa ben sperare e mira ancora una volta a far si che i sinistri continuino a diminuire. Attualmente si respira un clima di ottimismo proprio perché il provvedimento in questione vede al suo interno regole ancora più rigide di quelle attuali.

Gli autovelox saranno posizionati in questo modo

E’ stato proprio il sottosegretario statale Tullio Ferrante a esprimere tutto l’entusiasmo per i nuovi cambiamenti che si apprestano a realizzarsi. La speranza è quella che finalmente si arrivi ad un punto dove le cose possano solo migliorare e dare i loro frutti. Il sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti crede fortemente in questi mutamenti e si è detto totalmente a favore di questa rivisitazione del codice della strada. In particolare, il tassello su cui ha rivolto la sua attenzione l’inasprimento delle pene per eccesso di consumo di droghe e alcolici. I dati parlano chiaro e l’’8% degli incidenti rilevati dalle autorità sono causati proprio a questa tendenza di consumo.

Nuovi obblighi coinvolgeranno poi i mezzi leggeri ovvero bici e i monopattini elettrici. Circa invece gli autovelox, tema cruciale in questo contesto, verranno posizionati in primo luogo in maniera strategica, e non con lo scopo di arricchire le casse dello Stato. Si tratta quindi di un vera e propria azione pensata per far si che la sicurezza stradale sia sempre tutelata.