Autovelox nel Lazio, controlli sulle autostrade fino a domenica 29 settembre 2024

La sicurezza stradale è un tema sempre più centrale nella gestione del traffico, e uno degli strumenti chiave adottati per migliorare il rispetto delle norme e ridurre gli incidenti e il controllo della velocità. In questa direzione, nel Lazio, sono attive una serie di nuove postazioni Autovelox temporanee, operative fino a domenica 29 settembre 2024, con l’obiettivo di monitorare e incoraggiare l’eccesso di velocità lungo le principali arterie della regione.

Per la settimana in corso, da lunedì 23 settembre 2024 a domenica 29 settembre 2024, il calendario dei controlli è già stato definito, con due importanti appuntamenti in autostrada, il 26 e il 28 settembre. Vediamo nel dettaglio dove sono installati gli strumenti di controllo della velocità e come questi dispositivi contribuiscono alla sicurezza del traffico.

Calendario delle Postazioni Autovelox

Le postazioni autovelox segnalate per questa settimana saranno attive nelle seguenti Autostrade:

26 settembre 2024 : Autostrada A24, tratto in Provincia di Roma;

: Autostrada A24, tratto in Provincia di Roma; 28 settembre 2024: Autostrada A12 Roma-Civitavecchia, Provincia di Roma.

A12 e A24 Autostrade tra le più controllate

L’installazione di postazioni Autovelox, temporanee o permanenti, è uno dei mezzi più efficaci per garantire il rispetto dei limiti di velocità, la cui inosservanza è una delle principali cause di incidenti stradali, soprattutto su strade ad alta percorrenza come quelle autostradali. Secondo i dati statistici forniti dall’Istat, l’eccesso di velocità è direttamente responsabile di un’ampia percentuale di incidenti stradali in Italia.

Le autostrade A24 e A12, in particolare, sono tratte considerate particolarmente pericolose per l’alto volume di traffico e per la frequenza di incidenti. Queste autostrade risultano tra quelle maggiormente sorvegliate. Gli Autovelox, soprattutto in questi casi, oltre a rappresentare un deterrente, servono a monitorare costantemente il comportamento dei conducenti e a migliorare la sicurezza complessiva.

Ruolo degli Autovelox nella prevenzione degli incidenti

Gli autovelox sono dispositivi di rilevamento della velocità che registrano automaticamente la velocità dei veicoli in transito. Quando un veicolo supera il limite di velocità previsto, il dispositivo scatta una fotografia o un video della targa, consentendo così alle autorità di identificare il trasgressore e inviare una multa. Questi dispositivi possono essere mobili o fissi, e la loro presenza è sempre segnalata da appositi cartelli, in modo da rendere noto agli automobilisti il controllo a cui saranno sottoposti.

La presenza degli autovelox è stata spesso oggetto di discussione, poiché alcuni automobilisti li percepiscono come una “trappola” per fare multe. Tuttavia, numerosi studi dimostrano che la loro presenza riduce in modo significativo la velocità dei veicoli e contribuisce a prevenire degli incidenti stradali. In altre parole, gli autovelox non sono pensati per penalizzare gli automobilisti, ma per incentivarli a rispettare le regole e a mantenere una guida prudente per tutti gli utenti della strada.

Sanzioni per l’eccesso di velocità

Le sanzioni per chi viene sorpreso a superare i limiti di velocità possono variare a seconda della gravità dell’infrazione. In Italia, la multa per eccesso di velocità può andare da un minimo di 42 euro (per un superamento del limite fino a 10 km/h) fino a oltre 3.000 euro in casi estremamente gravi. Inoltre, se il limite di velocità viene superato di oltre 40 km/h, si può incorrere nella sospensione della patente per un periodo variabile da uno a tre mesi, con sanzioni ancora più severe per i recidivi.

La presenza degli autovelox, quindi, rappresenta un monitor per tutti gli automobilisti affinché mantengano una velocità conforme ai limiti stabiliti, evitando così non solo di mettere a rischio la propria sicurezza e quella altrui, ma anche di incorrere in pesanti sanzioni.

