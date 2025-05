Autovelox nel Lazio, dove saranno attivi dal 19 al 25 maggio 2025

Controlli della velocità su strade statali e provinciali: il calendario della settimana

Anche questa settimana tornano i controlli della velocità lungo le principali arterie del Lazio, nell’ambito dei servizi programmati dalla Polizia Stradale. Da lunedì 19 a domenica 25 maggio 2025, saranno operative postazioni mobili di Autovelox in diversi punti strategici della regione, con l’obiettivo di contenere il fenomeno degli eccessi di velocità e migliorare la sicurezza stradale, in particolare su tratti ad alto tasso di incidentalità.

Il calendario, come ogni settimana, è stato diffuso in via ufficiale e comprende sia strade statali sia provinciali. Le postazioni mobili non saranno attive 24 ore su 24, ma solo in fasce orarie prestabilite, spesso coincidenti con le ore di maggior traffico o di maggiore rischio (pomeriggio e sera nei giorni feriali, mattina e tarda sera nel weekend). LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Dove si trovano le postazioni

Nel dettaglio, i controlli riguarderanno le seguenti direttrici:

SS 148 Pontina , con particolare attenzione al tratto tra Aprilia e Pomezia, dove si registrano frequentemente incidenti anche gravi, spesso legati all’alta velocità;

, con particolare attenzione al tratto tra Aprilia e Pomezia, dove si registrano frequentemente incidenti anche gravi, spesso legati all’alta velocità; SS 4 Salaria , nel tratto che attraversa la provincia di Rieti e prosegue verso Roma, interessata da numerosi pendolari giornalieri;

, nel tratto che attraversa la provincia di Rieti e prosegue verso Roma, interessata da numerosi pendolari giornalieri; SS 675 Umbro-Laziale , in zona Viterbo-Orte, dove i controlli saranno intensificati in orari serali;

, in zona Viterbo-Orte, dove i controlli saranno intensificati in orari serali; SR 156 dei Monti Lepini , tra Latina e Frosinone, un’area spesso interessata da traffico pesante e sorpassi pericolosi;

, tra Latina e Frosinone, un’area spesso interessata da traffico pesante e sorpassi pericolosi; A1 – Autostrada del Sole, nel tratto compreso tra Frosinone e Anagni, dove la velocità media tende ad alzarsi nelle prime ore del mattino e nei rientri serali.

L’obiettivo non è la multa

I servizi di rilevamento non hanno solo una funzione sanzionatoria. L’obiettivo principale è quello di scoraggiare comportamenti a rischio e aumentare l’attenzione alla guida. I dati raccolti nel 2024 indicano che le tratte controllate regolarmente con dispositivi mobili hanno fatto registrare un calo degli incidenti con lesioni del 17% rispetto all’anno precedente. È un dato significativo, che suggerisce come la presenza di controlli sia in grado di influenzare positivamente la condotta degli automobilisti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Peraltro, le postazioni mobili – a differenza di quelle fisse – cambiano localizzazione ogni settimana, proprio per evitare che gli automobilisti si abituino a determinati tratti e abbassino la soglia d’attenzione altrove. Anche per questo la trasparenza sul calendario dei controlli viene garantita in anticipo, come previsto dalla normativa.

Come restare aggiornati

Gli automobilisti possono consultare l’elenco completo delle postazioni anche attraverso i canali ufficiali del Ministero dell’Interno o della Polizia di Stato, oltre che sulle app di viabilità in tempo reale che integrano gli aggiornamenti della Stradale. In alcuni comuni del Lazio, i singoli comandi di Polizia Locale integrano i controlli con proprie postazioni mobili, specialmente nei centri abitati e in prossimità di incroci sensibili o zone scolastiche. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Chi si mette in viaggio nelle prossime giornate è invitato a prestare attenzione non solo alla velocità ma anche alla distanza di sicurezza, al rispetto dei limiti locali – talvolta inferiori a quelli generici – e alla segnaletica temporanea, in caso di cantieri stradali o deviazioni.

Essere informati significa anche prevenire comportamenti rischiosi e contribuire a una circolazione più sicura per tutti.

© Riproduzione riservata