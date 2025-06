Autovelox nel Lazio, dove saranno attivi fino a domenica 8 giugno

Sicurezza stradale e controllo della velocità: le postazioni programmate

Il calendario dei controlli sulla velocità nel Lazio torna a far parlare di sé con l’introduzione di nuove postazioni autovelox programmate tra lunedì 2 e domenica 8 giugno 2025. Si tratta di interventi mirati a rafforzare la sicurezza lungo alcuni tratti stradali ad alta percorrenza, sia a livello urbano che extraurbano, dove i dati dell’ultimo anno hanno segnalato un aumento delle infrazioni per eccesso di velocità.

L'attenzione si concentra soprattutto sulle arterie regionali maggiormente trafficate, con un programma di monitoraggio definito dalla Polizia Stradale e reso pubblico per garantire trasparenza e prevenzione, più che repressione. Una misura che punta non solo a dissuadere i comportamenti pericolosi, ma anche a far crescere una consapevolezza diffusa sui rischi legati alla guida troppo veloce.

Dove saranno posizionati gli autovelox questa settimana

Il dettaglio delle postazioni autovelox attive nel Lazio nella settimana in corso è il seguente:

Mercoledì 4 giugno 2025 : controllo lungo la Strada Statale SS 675 Umbro-Laziale , in provincia di Viterbo. Questo tratto, che collega l’Umbria al Lazio, è spesso teatro di sorpassi azzardati e percorrenze a velocità sostenuta, specie nelle ore di punta del traffico pendolare.

: controllo lungo la , in provincia di Viterbo. Questo tratto, che collega l’Umbria al Lazio, è spesso teatro di sorpassi azzardati e percorrenze a velocità sostenuta, specie nelle ore di punta del traffico pendolare. Sabato 7 giugno 2025 : autovelox attivo sull’ Autostrada A24 , tratto laziale che collega Roma all’Aquila. Le aree interessate comprendono punti notoriamente sensibili per la velocità media elevata, soprattutto in direzione capitale nei rientri del weekend.

: autovelox attivo sull’ , tratto laziale che collega Roma all’Aquila. Le aree interessate comprendono punti notoriamente sensibili per la velocità media elevata, soprattutto in direzione capitale nei rientri del weekend. Domenica 8 giugno 2025: controlli sull’Autostrada A12 Roma-Civitavecchia, una delle direttrici più frequentate dai vacanzieri diretti al litorale. In particolare, la postazione riguarderà il tratto RM2, nel quadrante nord-ovest della regione.

Velocità e incidenti: dati e contesto

Secondo gli ultimi dati diffusi da Istat e Aci, nel 2024 il Lazio ha registrato un incremento del 6% degli incidenti stradali legati al mancato rispetto dei limiti di velocità. Una tendenza preoccupante che coinvolge soprattutto i fine settimana e le tratte extraurbane, dove spesso la percezione del pericolo si abbassa in relazione alla scorrevolezza del traffico.

La scelta dei tratti da monitorare risponde quindi a criteri precisi: l'analisi degli incidenti, la densità media di veicoli in transito e le segnalazioni provenienti dalle forze dell'ordine locali. L'intento è duplice: prevenire le tragedie e favorire un approccio più prudente alla guida, attraverso controlli visibili e preannunciati.

Importanza dell’informazione

Va ricordato che il calendario dei controlli è pubblicato settimanalmente anche sul sito della Polizia di Stato, nella sezione dedicata al controllo elettronico della velocità. Un'informazione puntuale che consente agli automobilisti di essere consapevoli e, si spera, più attenti. Non si tratta di un espediente punitivo, ma di una strategia di sicurezza: la finalità, come spesso sottolineato dagli stessi vertici della Polizia Stradale, è ridurre la velocità media sulle strade, e con essa la gravità degli incidenti.

