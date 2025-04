Autovelox nel Lazio, ecco dove saranno attivi dal 28 aprile al 4 maggio 2025

Prevenzione prima che sanzione: il vero obiettivo dei controlli

Non è solo questione di multe. I dispositivi di rilevamento della velocità – comunemente noti come autovelox – hanno una funzione che spesso viene dimenticata nel dibattito pubblico: ridurre gli incidenti stradali, in particolare quelli legati all’eccesso di velocità. Ed è proprio in quest’ottica che si inserisce il calendario settimanale diffuso dalla Polizia Stradale, con l’elenco aggiornato delle postazioni mobili attive nella Regione Lazio dal 28 aprile al 4 maggio 2025.

Un’operazione di trasparenza voluta per informare i cittadini, ma anche per ricordare che la sicurezza stradale è un processo che si costruisce con il rispetto reciproco, non solo con la repressione.

Le strade sotto controllo: dove saranno gli autovelox nel Lazio

Nel dettaglio, ecco i tratti di strada dove saranno presenti i controlli mobili con autovelox nel corso della prossima settimana:

Lunedì 28 aprile

A1 Milano-Napoli , tratto tra Cassino e Ceccano, direzione Roma. Controlli intensificati nei pressi dell’area industriale di Ferentino.

, tratto tra Cassino e Ceccano, direzione Roma. Controlli intensificati nei pressi dell’area industriale di Ferentino. SS148 Pontina, tra Aprilia e Latina: pattuglie dinamiche in più fasce orarie.

Martedì 29 aprile

A24 Roma-Teramo , in zona Tivoli-Valle del Salto. Attenzione al traffico pendolare mattutino.

, in zona Tivoli-Valle del Salto. Attenzione al traffico pendolare mattutino. SR6 Casilina, nei pressi di Anagni e Fiuggi, nota per numerosi incidenti da sorpasso azzardato.

Mercoledì 30 aprile

SS675 Umbro-Laziale , nei pressi di Orte, tratto con corsie a carreggiata ristretta e limiti variabili.

, nei pressi di Orte, tratto con corsie a carreggiata ristretta e limiti variabili. SP277 Ardeatina, tratto tra Albano e Pomezia: controlli mirati a traffico extraurbano leggero e mezzi pesanti.

Giovedì 1 maggio (Festa del Lavoro)

A12 Roma-Civitavecchia , alta intensità di traffico turistico. Rilevamenti attivi nei pressi di Cerveteri e Santa Marinella.

, alta intensità di traffico turistico. Rilevamenti attivi nei pressi di Cerveteri e Santa Marinella. SR156 dei Monti Lepini, tra Sezze e Priverno, strada spesso percorsa ad alta velocità dai motociclisti.

Venerdì 2 maggio

A1 diramazione Roma Sud , zona Colleferro-Valmontone. Monitoraggio rafforzato per chi rientra dalle gite festive.

, zona Colleferro-Valmontone. Monitoraggio rafforzato per chi rientra dalle gite festive. SR313 Sublacense, nei pressi di Subiaco, tratto soggetto a controlli in entrambe le direzioni.

Sabato 3 maggio

Via Aurelia , tratti tra Ladispoli e Tarquinia. Controlli speciali in vista del weekend balneare.

, tratti tra Ladispoli e Tarquinia. Controlli speciali in vista del weekend balneare. A90 Grande Raccordo Anulare (GRA), tratti mobili tra uscita Laurentina e Bufalotta.

Domenica 4 maggio

SS7 Appia , zona Velletri-Terracina, direzione mare. Pattuglie con telelaser nelle prime ore del pomeriggio.

, zona Velletri-Terracina, direzione mare. Pattuglie con telelaser nelle prime ore del pomeriggio. SR630 Formia-Cassino, particolarmente monitorata in uscita dalla città e nei pressi del bivio con la SS7.

Un approccio mirato: perché certi tratti vengono controllati più di altri

Le scelte della Polizia Stradale non sono casuali. I tratti sotto controllo sono spesso quelli dove, statisticamente, si verificano più sinistri causati da velocità non commisurata alle condizioni del traffico o della strada. Alcune tratte, come la Pontina, la Casilina e l’Aurelia, sono notoriamente a rischio per via del traffico misto, della mancanza di spartitraffico e dell’elevato numero di accessi secondari.

In particolare, le zone costiere e quelle collegate ai principali poli industriali o turistici, vengono spesso presidiate nei fine settimana o durante le festività. Non solo per sanzionare, ma per dissuadere comportamenti pericolosi in periodi in cui la circolazione aumenta drasticamente.

Il senso civico parte dal cruscotto

L’obiettivo non è il verbale. O almeno, non dovrebbe esserlo. La funzione di un autovelox è quella di far riflettere, di spezzare il gesto automatico del piede sull’acceleratore e riportare l’attenzione su un gesto tanto semplice quanto fondamentale:

