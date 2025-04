Autovelox nel Lazio: ecco dove saranno attivi fino a domenica 13 aprile

Il calendario settimanale dei servizi di rilevamento della velocità diffuso dalla Polizia Stradale per la Regione Lazio torna a mettere in evidenza il ruolo chiave degli autovelox mobili nel contrasto all’eccesso di velocità, uno dei principali fattori di rischio sulla rete stradale italiana. Da lunedì 7 a domenica 13 aprile 2025, le pattuglie dotate di strumentazione per la misurazione elettronica della velocità saranno attive su tre arterie cruciali: la Strada Statale 148 Pontina in direzione sud (martedì 8 aprile), l’Autostrada A24 nei pressi di Roma (giovedì 10 aprile), e l’Autostrada A12 Roma–Civitavecchia (venerdì 11 aprile).

Parliamo di vie di comunicazione ad altissimo traffico, percorse ogni giorno da migliaia di pendolari, mezzi commerciali e turisti in transito. E, proprio per questo, spesso teatro di incidenti legati a comportamenti imprudenti al volante.

La Pontina: una strada ad alta incidenza di sinistri

Martedì 8 aprile, l’autovelox sarà attivo lungo la SS148, in particolare nel tratto sud in provincia di Latina. La Pontina è una delle arterie più pericolose del Lazio, non tanto per la struttura in sé – in parte ammodernata negli anni – quanto per l’intensità del traffico e l’imprevedibilità di molti comportamenti di guida. Non è raro, infatti, osservare sorpassi azzardati, cambi di corsia improvvisi e andature ben oltre i limiti consentiti. Intervenire con controlli mirati in questa zona non è solo un deterrente, ma anche una forma di presidio del territorio.

A24: l’ingresso nella Capitale sotto osservazione

Il 10 aprile sarà il turno dell‘A24, autostrada che collega Roma all’Abruzzo. Controllerò interesserà il tratto metropolitano romano, zona strategica per l’accesso alla città. Qui, più che altrove, il problema non è solo la velocità, ma anche l’impatto del traffico sulla sicurezza generale. La presenza di un autovelox, in questo contesto, aiuta a regolare i flussi e a prevenire incidenti nei momenti di maggiore congestione.

Roma–Civitavecchia: l’attenzione si sposta sulla A12

Venerdì 11 aprile, i dispositivi di controllo saranno operativi sull’Autostrada A12 Roma–Civitavecchia, una direttrice che unisce il porto al resto della regione e che, per questo, è spesso percorsa da mezzi pesanti e automobilisti diretti verso la costa o in viaggio verso il nord. Qui il rischio è dato soprattutto dalla monotonia del tracciato che, complice l’alta scorrevolezza della strada, può spingere facilmente a superare i limiti senza rendersene conto. Un autovelox in questi casi può fare la differenza.

Prevenzione o cassa?

L’annuncio settimanale delle postazioni mobili solleva spesso reazioni contrastanti. C’è chi accoglie positivamente l’azione delle forze dell’ordine come misura preventiva e chi, invece, la vive come un accanimento o addirittura un espediente per fare cassa. Ma al netto delle polemiche, i dati parlano chiaro: laddove ci sono controlli frequenti e segnalati, la velocità dei media tende a diminuire, così come gli incidenti con esiti gravi.

Resta fondamentale, però, che il cittadino percepisca questi strumenti come parte di una strategia di sicurezza coerente e non come episodi isolati o puramente repressivi. Il calendario aggiornato settimanalmente serve proprio a questo: rendere il sistema trasparente e prevedibile, affinché il rispetto delle regole sia una scelta consapevole, non un atto dettato dalla paura della multa. Anche questo è parte della cultura stradale, che si costruisce un controllo alla volta.

