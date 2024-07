Autovelox nel Lazio, fino a domenica 4 agosto controlli solo a Frosinone

La Strada Provinciale SP / 277 FR è stata segnalata come una delle vie più critiche per la velocità eccessiva

A partire da lunedì 29 luglio fino a domenica 4 agosto 2024, la Polizia di Stato ha annunciato l’installazione di nuove postazioni Autovelox sulle strade della Regione Lazio. Questa misura è parte di un piano più ampio per migliorare la sicurezza stradale e ridurre il numero di incidenti causati dall’eccesso di velocità. L’obiettivo è prevenire comportamenti pericolosi e sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza del rispetto dei limiti di velocità. Tra le postazioni annunciate, una delle più rilevanti è situata sulla Strada Provinciale SP / 277 FR.

Nuove postazioni Autovelox

Le nuove postazioni saranno collocate in punti strategici, identificati come particolarmente a rischio per incidenti stradali. La scelta delle località non è casuale, ma basata su studi statistici e analisi dei flussi di traffico. Questa settimana nella Regione Lazio è prevista solo una postazione Autovelox per l’accertamento della velocità, e la strada interessata è la SP/277 nel territorio di Frosinone, conosciuta come Asse Attrezzato:

Strada Provinciale SP / 277 FR: Questo tratto è stato segnalato come uno dei più critici per la velocità eccessiva. L’autovelox sarà attivo 24 ore su 24, dal 31 luglio 2024, per monitorare e sanzionare i trasgressori.

Sicurezza stradale

L’implementazione di queste nuove postazioni autovelox è parte di una strategia a lungo termine per migliorare la sicurezza stradale nel Lazio. Secondo i dati forniti dalla Polizia di Stato, l’introduzione di autovelox nelle aree ad alto rischio ha già mostrato risultati positivi in termini di riduzione degli incidenti stradali e dei decessi correlati. Le statistiche indicano una diminuzione del 20% degli incidenti gravi nelle zone già monitorate.

Reazioni della Comunità

L’introduzione di nuove postazioni autovelox ha generato diverse reazioni tra i cittadini e i gruppi locali. Molti residenti accolgono positivamente l’iniziativa, riconoscendo l’importanza della sicurezza stradale e la necessità di misure deterrenti contro l’eccesso di velocità. Tuttavia, ci sono anche critiche, soprattutto da parte di automobilisti che vedono queste misure come una forma di “tassazione nascosta”.

Consigli agli automobilisti

Per evitare sanzioni, è fondamentale che gli automobilisti rispettino i limiti di velocità indicati e prestino attenzione alla segnaletica stradale. Ecco alcuni suggerimenti utili:

Rispettare i Limiti di Velocità : Essere consapevoli dei limiti di velocità in ogni tratto stradale.

: Essere consapevoli dei limiti di velocità in ogni tratto stradale. Attenzione alla Segnaletica : Seguire attentamente i segnali che indicano la presenza di autovelox.

: Seguire attentamente i segnali che indicano la presenza di autovelox. Guida Prudente: Adattare la velocità alle condizioni del traffico e della strada, soprattutto in caso di maltempo.