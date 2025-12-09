Autovelox nel Lazio fino al 14 dicembre 2025: controlli su Pontina, SP 277, SS 675 e Salaria

Nel Lazio torna una settimana di controlli mirati sulla velocità, con postazioni autovelox mobili programmate dalla Polizia Stradale dall’8 al 14 dicembre 2025 lungo alcune delle arterie più trafficate della regione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il calendario, diffuso dalle autorità competenti, interessa in particolare la SS 148 Pontina in zona Sabaudia (LT), la SP 277 nel Frusinate, la SS 675 Umbro-Laziale nel Viterbese e la SS 4 Salaria in provincia di Rieti.

L’obiettivo non è riempire di multe gli automobilisti, ma ridurre incidenti e comportamenti pericolosi su assi viari dove il rispetto dei limiti di velocità può fare la differenza per la sicurezza di chi guida e di chi viaggia ogni giorno sul territorio regionale.

Autovelox nel Lazio dall’8 al 14 dicembre 2025: dove sono i controlli

Come avviene ormai da tempo, la Polizia Stradale rende pubblica la programmazione settimanale delle postazioni autovelox mobili, indicando giorno per giorno le strade interessate dai controlli di velocità.

È una scelta che risponde a una logica di prevenzione: informare in anticipo gli utenti della strada serve a spingerli a moderare l'andatura e ad adottare uno stile di guida più prudente, non solo in corrispondenza delle apparecchiature ma lungo l'intero percorso.

Nella settimana che va da lunedì 8 a domenica 14 dicembre 2025 sono previste verifiche su più province del Lazio, con un’attenzione particolare ad assi strategici per il traffico pendolare, turistico e commerciale.

Il calendario ufficiale comprende vari interventi nel corso dei sette giorni, fra cui quelli fissati sulle quattro strade principali di cui si occupa questo focus, selezionate perché considerate ad alto rischio incidenti o comunque caratterizzate da volumi elevati di transito.

Pontina, SP 277, SS 675 e Salaria: il calendario giorno per giorno

Nel dettaglio, mercoledì 10 dicembre 2025 l’autovelox mobile sarà operativo sulla Strada Statale 148 Pontina in corrispondenza del territorio di Sabaudia, in provincia di Latina. La Pontina è una delle arterie più delicate del Lazio: collega Roma a Terracina, attraversa aree densamente popolate e da anni è al centro di interventi e dibattiti legati alla sicurezza stradale e alla gestione del traffico.

Giovedì 11 dicembre i controlli si sposteranno sulla Strada Provinciale 277, in provincia di Frosinone. Si tratta di un collegamento importante per i centri del Frusinate, utilizzato sia da chi si sposta per lavoro sia da mezzi commerciali, dove spesso si registrano velocità oltre i limiti consentiti, soprattutto nelle ore di punta.

Venerdì 12 dicembre l’autovelox verrà posizionato lungo la Strada Statale 675 Umbro-Laziale, nel territorio di Viterbo. Questa direttrice è un raccordo fondamentale fra Lazio e Umbria, con flussi intensi di veicoli leggeri e pesanti, soprattutto nel fine settimana e nelle fasce orarie legate agli spostamenti per lavoro.

Sabato 13 dicembre, infine, tocca alla Strada Statale 4 Salaria in provincia di Rieti, itinerario che collega la capitale all’area reatina e ai centri montani limitrofi, con tratti spesso interessati da cantieri, curve e condizioni meteo che richiedono particolare prudenza. Su tutte queste strade i controlli saranno effettuati con apparecchiature mobili, segnalate secondo quanto previsto dal Codice della strada, e affiancati dalla presenza di pattuglie pronte a intervenire in caso di comportamenti pericolosi.

Perché aumentano i controlli di velocità nel Lazio

La programmazione delle postazioni autovelox si inserisce in una strategia di lungo periodo con cui la Polizia Stradale vuole ridurre la velocità eccessiva, che resta una delle cause principali di incidenti gravi su strade statali e provinciali. Le tratte interessate dal calendario settimanale sono selezionate anche sulla base dei dati relativi a sinistri, flussi di traffico e violazioni registrate in passato, con l’obiettivo di intervenire soprattutto dove il rischio è più alto.

La scelta di rendere pubblico l’elenco dei controlli non è solo un obbligo di trasparenza, ma anche un messaggio rivolto agli automobilisti: rispettare i limiti non è una formalità, bensì una forma di tutela per sé e per gli altri utenti della strada. L’annuncio dei controlli lungo Pontina, SP 277, SS 675 Umbro-Laziale e Salaria va letto in questa chiave: strade molto frequentate, su cui anche pochi chilometri orari in più possono trasformare un errore in qualcosa di ben più grave.

Autovelox nel Lazio: limiti di velocità e sanzioni in sintesi

Chi percorrerà le strade interessate dai controlli dalla settimana dell'8–14 dicembre 2025 deve ricordare i limiti di velocità in vigore: 130 km/h sulle autostrade (110 in caso di pioggia), 110 sulle extraurbane principali (90 con maltempo), 90 sulle extraurbane secondarie e locali, 50 nei centri abitati, salvo diversa segnalazione.

Sulle direttrici interessate dagli autovelox mobili i limiti sono indicati da appositi cartelli, spesso inferiori a quelli massimi generali, in funzione della pericolosità del tratto e della presenza di incroci, svincoli o aree abitate.

Le sanzioni per chi supera i limiti sono progressivamente più pesanti: si va da una multa contenuta per gli sforamenti fino a 10 km/h, a importi molto più elevati con decurtazione di punti e sospensione della patente per chi supera il limite di oltre 40 o 60 km/h, con un aumento ulteriore delle sanzioni nelle ore notturne.

Anche per questo motivo è consigliabile controllare con frequenza il tachimetro, usare eventuali dispositivi di bordo per il mantenimento automatico della velocità e programmare il viaggio con un margine di tempo sufficiente, così da non sentirsi costretti a “correre” per recuperare ritardi.

Consigli pratici per chi viaggia su Pontina, SP 277, SS 675 e Salaria

Per chi dovrà mettersi in viaggio sulla Pontina, sulla SP 277, sulla SS 675 Umbro-Laziale o sulla Salaria nei giorni indicati, alcuni accorgimenti possono fare la differenza. Il primo è informarsi in anticipo, consultando il calendario diffuso dalla Polizia Stradale e verificando eventuali aggiornamenti sui canali ufficiali.

Il secondo è quello di rispettare i limiti lungo tutta la tratta, non solo dove si sospetta la presenza dell’autovelox: i controlli potrebbero essere effettuati in punti diversi da quelli utilizzati in passato e, soprattutto, una condotta regolare riduce il rischio di incidenti e improvvise frenate a ridosso delle postazioni.

È utile, inoltre, mantenere sempre adeguata distanza di sicurezza, verificare lo stato di pneumatici e freni prima di affrontare percorsi a scorrimento veloce, evitare distrazioni dovute all’uso di smartphone o sistemi multimediali. In caso di pioggia o visibilità ridotta, conviene abbassare ulteriormente la velocità rispetto ai limiti massimi, per avere più spazio di reazione davanti a rallentamenti improvvisi o veicoli in difficoltà.

Autovelox nel Lazio: sicurezza prima delle multe

La settimana di controlli dall’8 al 14 dicembre 2025 dimostra come il tema della sicurezza stradale resti centrale per le istituzioni e per la Polizia Stradale, che lavora su prevenzione, informazione e vigilanza. Rendere note in anticipo le postazioni mobili su Pontina, SP 277, SS 675 Umbro-Laziale e Salaria non rappresenta un semplice avviso ai “furbetti del pedale”, ma un invito rivolto a tutti gli automobilisti che ogni giorno percorrono il Lazio per lavoro, studio, famiglia o turismo.

Chi rispetta i limiti non ha nulla da temere dagli autovelox e contribuisce, allo stesso tempo, a rendere più sicure strade dove basta un attimo di distrazione o un’eccessiva fiducia nel proprio veicolo per mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri.