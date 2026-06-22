Autovelox nel Lazio fino al 28 giugno: sei giorni di controlli su statali, provinciali e autostrade

Gli autovelox nel Lazio tornano al centro della viabilità settimanale con un calendario di controlli valido da lunedì 22 a domenica 28 giugno 2026. Le postazioni interessano Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti e Roma, con passaggi su Pontina, Salaria, A24 e A12 in una fase già segnata dagli spostamenti estivi.

Autovelox Lazio, il calendario completo fino a domenica 28 giugno

La settimana dei controlli sulla velocità nel Lazio entra nel vivo martedì 23 giugno sulla Strada Statale 148, in località Sabaudia, nel territorio pontino. La Pontina resta una delle arterie più delicate della regione: collega Roma al litorale e alla provincia di Latina, raccoglie traffico pendolare, mezzi commerciali, spostamenti verso il mare e flussi che aumentano in modo evidente con l’arrivo dell’estate.

Mercoledì 24 giugno l’attenzione si sposta sulla Strada Provinciale 277 in provincia di Frosinone, asse viario utilizzato ogni giorno da residenti, lavoratori e automobilisti diretti verso diversi comuni del Frusinate.

Giovedì 25 giugno sarà la volta della Strada Statale 675 Umbro-Laziale, in provincia di Viterbo, collegamento importante per chi si muove nel quadrante nord della regione e verso l’Umbria. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Venerdì 26 giugno i controlli riguarderanno la Strada Statale 4 Salaria, in provincia di Rieti, arteria storica e ancora oggi decisiva per i collegamenti con Roma e con l’area reatina.

Sabato 27 giugno toccherà all’Autostrada A24, nel tratto GRA-Castel Madama, una direttrice molto frequentata da chi entra ed esce dalla Capitale e da chi si dirige verso Tivoli, la Valle dell’Aniene e l’Abruzzo.

Domenica 28 giugno, infine, le postazioni saranno attive sull’Autostrada A12 Civitavecchia-Maccarese, in provincia di Roma, in una giornata sensibile per rientri dal litorale, partenze brevi e traffico del fine settimana.

Postazioni autovelox nel Lazio: perché queste strade sono sotto osservazione

Il calendario non riguarda strade marginali. Le postazioni autovelox nel Lazio sono distribuite su alcuni degli assi più battuti della regione, dove la velocità incide direttamente sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione. Pontina, Salaria, Umbro-Laziale, A24 e A12 hanno caratteristiche diverse, ma condividono un elemento: sopportano volumi di traffico elevati e alternano tratti scorrevoli a punti nei quali basta poco per creare rischi.

Sulla Pontina, per esempio, la pressione del traffico cresce nelle ore di punta e nei giorni di esodo verso il mare. La strada serve un territorio vasto, con innesti, svincoli, aree urbane e lunghi rettilinei che possono spingere molti automobilisti ad alzare l’andatura. Sulla Salaria il quadro cambia, ma il tema resta lo stesso: la velocità va adattata al percorso, alla visibilità, alle condizioni del fondo stradale e alla presenza di accessi laterali.

Le autostrade A24 e A12 richiedono un’attenzione diversa. Qui il rischio nasce spesso dalla percezione di maggiore sicurezza garantita da carreggiate più ampie e flussi ordinati. In realtà, proprio sulle tratte veloci, la distanza di sicurezza e il rispetto dei limiti diventano decisivi. A velocità elevate, ogni frenata improvvisa riduce i margini di reazione e può trasformare un errore in un incidente grave.

Controlli velocità Lazio: le date da ricordare

Per gli automobilisti, il quadro settimanale è chiaro: martedì 23 giugno controlli sulla SS148 Sabaudia, in provincia di Latina; mercoledì 24 giugno sulla SP277, in provincia di Frosinone; giovedì 25 giugno sulla SS675 Umbro-Laziale, nel Viterbese; venerdì 26 giugno sulla SS4 Salaria, in provincia di Rieti; sabato 27 giugno sulla A24 nel tratto GRA-Castel Madama, in provincia di Roma; domenica 28 giugno sulla A12 Civitavecchia-Maccarese, sempre nel territorio romano. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La distribuzione copre tutte le principali direttrici regionali: l’area pontina, il Frusinate, il Viterbese, il Reatino e la Città metropolitana di Roma. Non è solo una mappa di controlli. È anche una fotografia degli spostamenti del Lazio in una settimana di fine giugno, con scuole ormai chiuse, fine settimana al mare, prime partenze e un aumento della mobilità su strade già molto sollecitate. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Autovelox e sicurezza stradale: multe, limiti e comportamenti da evitare

Gli autovelox non servono soltanto a rilevare l’eccesso di velocità. Il loro effetto principale dovrebbe essere preventivo: ricordare a chi guida che il limite non è un’indicazione generica, ma una regola costruita sul tipo di strada, sulla presenza di incroci, curve, svincoli, attraversamenti e flussi di veicoli. Superare il limite significa aumentare lo spazio di arresto, ridurre la capacità di controllo del mezzo e rendere più gravi le conseguenze di qualsiasi imprevisto.

La raccomandazione vale ancora di più nei giorni di traffico misto, quando sulle stesse arterie viaggiano pendolari, famiglie, motociclisti, camion, autobus e turisti. La fretta di arrivare prima al mare o di rientrare a casa può portare a sorpassi azzardati, accelerazioni nei tratti liberi e distrazioni nei punti più affollati. È proprio in questi momenti che il controllo della velocità diventa una misura concreta di prudenza.

Per evitare sanzioni e rischi, la regola resta semplice: rispettare i limiti, mantenere le distanze, adattare l’andatura al traffico reale e non affidarsi alla conoscenza abituale della strada. Anche un percorso fatto ogni giorno può cambiare in pochi minuti per un rallentamento, un veicolo fermo, un cantiere, una coda improvvisa o condizioni meteo peggiori del previsto.

Lazio, una settimana di controlli su strade ad alta percorrenza

La presenza degli autovelox nel Lazio fino a domenica 28 giugno va letta dentro una fase precisa dell’anno. Fine giugno porta con sé più spostamenti, maggiore presenza di veicoli sulle direttrici verso il litorale e un’intensificazione del traffico nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Le arterie inserite nel calendario sono proprio quelle sulle quali la velocità può incidere in modo immediato sulla sicurezza di migliaia di persone.

Chi viaggia sulla SS148 verso Sabaudia, sulla SP277 nel Frusinate, sulla SS675 nel Viterbese, sulla Salaria nel Reatino, sulla A24 verso Castel Madama o sulla A12 Civitavecchia-Maccarese dovrà quindi prestare particolare attenzione ai limiti e alle condizioni della circolazione. La presenza delle postazioni mobili non cambia le regole: le rende più visibili in giorni nei quali la prudenza vale più di qualche minuto guadagnato.