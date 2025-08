Autovelox nel Lazio: la mappa dei controlli dal 4 al 10 agosto 2025

Nella settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 agosto 2025, sulle strade del Lazio sono previste nuove postazioni di controllo della velocità da parte della Polizia Stradale. Le pattuglie, dotate di autovelox mobili, saranno operative in punti strategici del territorio regionale, con l’obiettivo di prevenire incidenti e garantire maggiore sicurezza alla viabilità, in particolare durante l’esodo estivo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Controlli programmati: i tratti interessati

Il calendario diffuso dalla Polizia Stradale individua sei giornate di attività di controllo della velocità nelle principali arterie del Lazio. Le postazioni mobili saranno dislocate su tratti autostradali, strade statali e provinciali, coprendo aree ad alta densità di traffico in vista dell’aumento degli spostamenti estivi.

Il primo intervento è fissato per lunedì 5 agosto sull’autostrada A12 Roma – Civitavecchia, uno dei collegamenti più trafficati in direzione del litorale tirrenico, in particolare durante i periodi festivi e pre-festivi.

A seguire, martedì 6 agosto, il controllo verrà effettuato sull’autostrada A24, nel tratto compreso tra il Grande Raccordo Anulare e Vicovaro Mandela, in provincia di Roma. Si tratta di un segmento spesso soggetto a velocità elevate, specie nei tratti in prossimità dei caselli, e caratterizzato da un’alta incidenza di pendolari.

Attenzione sulle strade provinciali e statali

Mercoledì 7 agosto, il presidio della Polizia Stradale si sposterà sulla Strada Provinciale SP 7 Commenda, in provincia di Viterbo. Una strada secondaria, ma frequentata, in particolare da residenti e mezzi agricoli, dove il controllo della velocità diventa particolarmente rilevante per evitare incidenti in tratti spesso stretti e con scarsa visibilità.

Nei giorni successivi, il monitoraggio si concentrerà su un tratto già noto agli automobilisti per la frequente presenza di autovelox: la Strada Statale SS 148 a Sabaudia, in provincia di Latina. Qui le postazioni saranno attive giovedì 8 e venerdì 9 agosto, in un periodo in cui il flusso veicolare verso le località balneari è particolarmente intenso. L’obiettivo è quello di ridurre la velocità in una zona spesso teatro di sorpassi azzardati e incidenti legati alla distrazione.

Ultimo giorno di controlli: focus sulla SS4 a Poggio San Lorenzo

La settimana di attività si concluderà domenica 10 agosto sulla Strada Statale SS 4, all'altezza di Poggio San Lorenzo, in provincia di Rieti. Questo tratto, situato lungo la via Salaria, è frequentemente percorso da chi rientra verso l'entroterra laziale o si dirige verso l'Appennino per brevi soggiorni estivi. Anche in questo caso, l'autovelox mira a contrastare gli eccessi di velocità in aree a rischio.

Perché questi controlli sono importanti

La scelta delle postazioni non è casuale. Si tratta di tratti stradali dove l’eccesso di velocità è tra le principali cause di sinistri gravi, secondo i dati forniti negli ultimi rapporti ISTAT e della stessa Polizia Stradale. Durante i mesi estivi, in particolare, il numero di incidenti tende ad aumentare sensibilmente, sia per la maggiore presenza di veicoli in circolazione, sia per la frequente disattenzione dovuta al caldo, alla stanchezza o all’abuso di alcol.

Gli autovelox mobili vengono quindi posizionati non per "fare cassa", come spesso si tende a pensare, ma per dissuadere comportamenti pericolosi e salvaguardare la vita degli utenti della strada. Il loro funzionamento è reso trasparente dalla pubblicazione settimanale dei calendari da parte del Ministero dell'Interno, consultabili anche sul sito della Polizia di Stato.

© Riproduzione riservata