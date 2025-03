Autovelox nel Lazio, le nuove postazioni attive fino a domenica 16 marzo 2025

Nel periodo compreso tra lunedì 10 marzo e domenica 16 marzo 2025, la Polizia di Stato ha previsto numerosi controlli della velocità lungo le strade principali della Regione Lazio. Ecco le postazioni Autovelox attive in questi giorni, con particolare attenzione alle autostrade e strade regionali che verranno monitorate:

Venerdì 14 marzo 2025:

Autostrada A/24: il tratto compreso tra il Grande Raccordo Anulare (GRA) e Castel Madama (RM) sarà sorvegliato dai dispositivi di rilevamento della velocità. Questa arteria autostradale è una delle principali vie di comunicazione tra Roma e l’area esterna della capitale, e la velocità dovrà essere monitorata per garantire la sicurezza di chi viaggia lungo questo percorso.

Domenica 16 marzo 2025:

Autostrada A/12 : il tratto Roma – Civitavecchia (RM) sarà sottoposto a rilevamento della velocità. Un’importante arteria che collega Roma alla costa tirrenica, questa autostrada è soggetta a un flusso intenso di traffico, motivo per cui la Polizia di Stato ha deciso di intensificare i controlli per prevenire incidenti e garantire la sicurezza degli utenti della strada.

Strada Regionale SR/630 Ausonia (LT) : una strada importante che collega diversi comuni della provincia di Latina, sarà oggetto di monitoraggio. Il controllo della velocità su questo tratto contribuirà a ridurre il rischio di incidenti, specialmente nei tratti più trafficati.

Strada Provinciale SP/277 (FR): anche questa strada, che attraversa la provincia di Frosinone, sarà monitorata dai dispositivi Autovelox. La sicurezza stradale in zone con traffico elevato è essenziale, e l'attività di rilevamento della velocità servirà a prevenire comportamenti pericolosi alla guida.

Perché i controlli della velocità sono importanti?

I controlli delle velocità sono uno degli strumenti principali utilizzati dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza sulle strade. L’eccesso di velocità è una delle principali cause di incidenti stradali, e grazie alla tecnologia degli Autovelox, è possibile monitorare costantemente la velocità dei veicoli in transito, sanzionando chi non rispetta i limiti imposti.

Gli automobilisti che percorreranno le strade interessate dai controlli nel periodo dal 10 al 16 marzo 2025 devono prestare attenzione ai limiti di velocità e rispettarli per evitare sanzioni. La sicurezza stradale è una responsabilità di tutti, e il rispetto delle normative è fondamentale per prevenire incidenti e garantire viaggi sicuri.

