Autovelox nel Lazio, le nuove postazioni fino a domenica 25 gennaio 2026

Nel Lazio scatta una nuova settimana di controlli dedicati alla sicurezza stradale: la Polizia di Stato rende pubbliche le tratte dove, giorno per giorno, sono operativi gli strumenti di misurazione della velocità. L’elenco viene aggiornato a cadenza settimanale e serve anche come richiamo a una guida più responsabile, in un periodo che vede flussi elevati su assi autostradali e statali.

Per la settimana da lunedì 19 a domenica 25 gennaio 2026 il programma indica verifiche mirate su Viterbo e provincia, poi su due autostrade con grande traffico nel quadrante romano.

Autovelox nel Lazio 19-25 gennaio 2026: le strade controllate e le date

Il calendario diffuso dai canali di infomobilità che riprendono l’elenco pubblicato dalla Polizia di Stato segnala quattro giornate con postazioni attive in regione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Mercoledì 21 gennaio: Strada Statale SS1 Aurelia, provincia di Viterbo.

Giovedì 22 gennaio: Strada Statale SS2 Cassia, provincia di Viterbo.

Sabato 24 gennaio: Autostrada A12 Roma–Civitavecchia, provincia di Roma.

Domenica 25 gennaio: Autostrada A24, provincia di Roma.

Chi percorre queste direttrici sa quanto cambino i ritmi: rettilinei lunghi, ingressi e uscite frequenti, traffico pesante e picchi nei fine settimana. Proprio su queste condizioni si concentra l’attività di prevenzione, con controlli programmati e comunicati in anticipo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Autovelox e sicurezza stradale: perché la Polizia pubblica le tratte

La pubblicazione delle tratte ha un obiettivo dichiarato: invitare a moderare l’andatura e ridurre il numero di incidenti legati all’eccesso di velocità. La logica è semplice: rendere noto il calendario non “annulla” i controlli, li orienta verso la prevenzione, spingendo a rispettare i limiti in modo costante, non solo in presenza di una pattuglia.

Quali strumenti possono essere impiegati: autovelox, telelaser e Trucam

Nei servizi di controllo puntuale della velocità la Polizia Stradale utilizza diversi dispositivi: Autovelox 104/C, Autovelox 105, Autovelox 106, Telelaser e Telelaser Trucam. La strumentazione consente verifiche sia da postazioni fisse o mobili sia con misurazioni mirate su singoli veicoli, con procedure che prevedono segnalazione e visibilità dei controlli secondo le regole vigenti.

La nuova cornice normativa: regole, trasparenza e lista ufficiale dei dispositivi

Negli ultimi mesi il tema autovelox è tornato al centro anche per l’evoluzione delle regole. Da un lato, il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel 2024 ha disciplinato modalità di collocazione e uso dei dispositivi per il rilevamento a distanza delle violazioni dei limiti di velocità.

Dall’altro, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato la pubblicazione di una lista nazionale dei dispositivi di rilevamento della velocità consultabile online, un passaggio che punta a rendere più chiaro il quadro dei rilevatori censiti e comunicati dagli enti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Consigli pratici per chi guida nel Lazio in settimana e nel weekend

Chi viaggia su Aurelia e Cassia può trovare variazioni improvvise di traffico vicino ai centri abitati e nei tratti con accessi laterali. Su A12 e A24, invece, il rischio più comune è l’aumento dell’andatura nei segmenti scorrevoli, seguito da frenate brusche in prossimità di svincoli e cantieri.

Il modo migliore per evitare sanzioni, ma soprattutto situazioni pericolose, resta uno: rispettare i limiti indicati dalla segnaletica, adeguare la velocità a meteo e condizioni di carreggiata, mantenere distanza di sicurezza. I controlli cambiano giorno e luogo, la prudenza no.