Autovelox nel Lazio, le nuove postazioni fino a domenica 25 gennaio 2026

Nel Lazio scatta una nuova settimana di controlli dedicati alla sicurezza stradale: la Polizia di Stato rende pubbliche le tratte dove, giorno per giorno, sono operativi gli strumenti di misurazione della velocità. L’elenco viene aggiornato a cadenza settimanale e serve anche come richiamo a una guida più responsabile, in un periodo che vede flussi elevati su assi autostradali e statali.
Per la settimana da lunedì 19 a domenica 25 gennaio 2026 il programma indica verifiche mirate su Viterbo e provincia, poi su due autostrade con grande traffico nel quadrante romano.
Autovelox nel Lazio 19-25 gennaio 2026: le strade controllate e le date
Il calendario diffuso dai canali di infomobilità che riprendono l’elenco pubblicato dalla Polizia di Stato segnala quattro giornate con postazioni attive in regione.
Mercoledì 21 gennaio: Strada Statale SS1 Aurelia, provincia di Viterbo.
Giovedì 22 gennaio: Strada Statale SS2 Cassia, provincia di Viterbo.
Sabato 24 gennaio: Autostrada A12 Roma–Civitavecchia, provincia di Roma.
Domenica 25 gennaio: Autostrada A24, provincia di Roma.
Chi percorre queste direttrici sa quanto cambino i ritmi: rettilinei lunghi, ingressi e uscite frequenti, traffico pesante e picchi nei fine settimana. Proprio su queste condizioni si concentra l’attività di prevenzione, con controlli programmati e comunicati in anticipo.
Autovelox e sicurezza stradale: perché la Polizia pubblica le tratte
La pubblicazione delle tratte ha un obiettivo dichiarato: invitare a moderare l’andatura e ridurre il numero di incidenti legati all’eccesso di velocità. La logica è semplice: rendere noto il calendario non “annulla” i controlli, li orienta verso la prevenzione, spingendo a rispettare i limiti in modo costante, non solo in presenza di una pattuglia.
Quali strumenti possono essere impiegati: autovelox, telelaser e Trucam
Nei servizi di controllo puntuale della velocità la Polizia Stradale utilizza diversi dispositivi: Autovelox 104/C, Autovelox 105, Autovelox 106, Telelaser e Telelaser Trucam. La strumentazione consente verifiche sia da postazioni fisse o mobili sia con misurazioni mirate su singoli veicoli, con procedure che prevedono segnalazione e visibilità dei controlli secondo le regole vigenti.
La nuova cornice normativa: regole, trasparenza e lista ufficiale dei dispositivi
Negli ultimi mesi il tema autovelox è tornato al centro anche per l’evoluzione delle regole. Da un lato, il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel 2024 ha disciplinato modalità di collocazione e uso dei dispositivi per il rilevamento a distanza delle violazioni dei limiti di velocità.
Dall’altro, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato la pubblicazione di una lista nazionale dei dispositivi di rilevamento della velocità consultabile online, un passaggio che punta a rendere più chiaro il quadro dei rilevatori censiti e comunicati dagli enti.
Consigli pratici per chi guida nel Lazio in settimana e nel weekend
Chi viaggia su Aurelia e Cassia può trovare variazioni improvvise di traffico vicino ai centri abitati e nei tratti con accessi laterali. Su A12 e A24, invece, il rischio più comune è l’aumento dell’andatura nei segmenti scorrevoli, seguito da frenate brusche in prossimità di svincoli e cantieri.
Il modo migliore per evitare sanzioni, ma soprattutto situazioni pericolose, resta uno: rispettare i limiti indicati dalla segnaletica, adeguare la velocità a meteo e condizioni di carreggiata, mantenere distanza di sicurezza. I controlli cambiano giorno e luogo, la prudenza no.