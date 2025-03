Autovelox nel Lazio, le nuove postazioni fino a domenica 6 aprile 2025

La sicurezza stradale è una delle priorità principali delle forze dell’ordine, e per garantire il rispetto dei limiti di velocità, la Polizia di Stato ha recentemente aggiornato il calendario delle postazioni di autovelox nella Regione Lazio. Durante il periodo compreso tra il 31 marzo e il 6 aprile 2025, verranno effettuati rilevamenti della velocità in diverse aree strategiche, inclusi tratti autostradali e strade provinciali, per monitorare e prevenire comportamenti pericolosi alla guida.

Postazioni Autovelox:

Venerdì 4 aprile 2025

Il controllo della velocità si concentrerà sull’ Autostrada A12 Roma – Civitavecchia (RM) . Questo tratto autostradale è noto per il traffico intenso, in particolare durante i fine settimana, e rappresenta un punto critico per garantire la sicurezza degli automobilisti. La Polizia di Stato ha programmato il monitoraggio per assicurarsi che i conducenti rispettino i limiti di velocità e ridurre il rischio di incidenti.

Il controllo della velocità si concentrerà sull’ . Questo tratto autostradale è noto per il traffico intenso, in particolare durante i fine settimana, e rappresenta un punto critico per garantire la sicurezza degli automobilisti. La Polizia di Stato ha programmato il monitoraggio per assicurarsi che i conducenti rispettino i limiti di velocità e ridurre il rischio di incidenti. Sabato 5 aprile 2025

La sorveglianza si sposterà sull’ Autostrada A24 Roma-L’Aquila-Teramo (RM) , una delle arterie principali che collega la capitale con il centro e sud Italia. Questo tratto è fondamentale per i trasporti a lunga distanza e per il flusso continuo di veicoli, rendendo necessario un monitoraggio costante. Inoltre, il controllo si estenderà anche sulla Strada Provinciale SP 277 in provincia di Frosinone (FR) , un’importante via di comunicazione che serve diverse località locali. Le nuove postazioni di autovelox saranno dislocate strategicamente per garantire il rispetto dei limiti di velocità.

La sorveglianza si sposterà sull’ , una delle arterie principali che collega la capitale con il centro e sud Italia. Questo tratto è fondamentale per i trasporti a lunga distanza e per il flusso continuo di veicoli, rendendo necessario un monitoraggio costante. Inoltre, il controllo si estenderà anche sulla , un’importante via di comunicazione che serve diverse località locali. Le nuove postazioni di autovelox saranno dislocate strategicamente per garantire il rispetto dei limiti di velocità. Domenica 6 aprile 2025

L’Strada Regionale SR 630 Ausonia (LT), che attraversa il Lazio meridionale, sarà il teatro dell’ultimo intervento del periodo. Questo tratto è noto per l’alta densità di traffico, in particolare nei giorni festivi, e la Polizia di Stato ha deciso di intensificare i controlli per prevenire possibili infrazioni e garantire la sicurezza su una delle principali vie di accesso a Latina e alle zone limitrofe.

Perché questi controlli sono così importanti?

I rilevamenti della velocità sono strumenti fondamentali per prevenire incidenti stradali, ridurre la mortalità sulle strade e promuovere una guida responsabile. La velocità è uno degli elementi principali che contribuiscono a gravissimi incidenti, ed è per questo che l’intensificazione dei controlli, attraverso l’uso di postazioni di autovelox, è un’azione cruciale per tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada. La Polizia di Stato invita tutti gli automobilisti a prestare attenzione ai segnali di limitazione della velocità e a rispettarli scrupolosamente, al fine di evitare sanzioni e, soprattutto, per prevenire tragedie.

Fino a domenica 6 aprile 2025, la Regione Lazio sarà oggetto di un’intensificata attività di controllo della velocità, con postazioni di autovelox dislocate in punti strategici. Gli automobilisti sono chiamati a essere particolarmente attenti, rispettando i limiti di velocità e guidando con prudenza. Solo con il comportamento responsabile di tutti si potrà garantire un’efficace prevenzione degli incidenti stradali e una maggiore sicurezza sulle strade della nostra regione.

© Riproduzione riservata