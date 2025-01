Autovelox nel Lazio, le postazioni attive fino a domenica 2 febbraio 2025

La sicurezza stradale è una priorità assoluta per le autorità competenti, e nel Lazio, come in altre regioni italiane, vengono predisposti regolari servizi di controllo della velocità per garantire il rispetto dei limiti e prevenire incidenti. La Polizia di Stato ha recentemente pubblicato il calendario delle postazioni autovelox attive nella regione Lazio per il periodo che va da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio 2025. Ecco un riepilogo delle principali postazioni.

29 Gennaio 2025: Strada Statale SS 2 Cassia (VT)

Mercoledì 29 gennaio, gli automobilisti che percorreranno la Strada Statale SS 2 Cassia, nella provincia di Viterbo, dovranno prestare particolare attenzione. Questo tratto stradale, che collega Roma alla Toscana attraversando il cuore della campagna laziale, è spesso caratterizzato da un traffico intenso e da frequenti superamenti dei limiti di velocità, soprattutto nelle aree extraurbane.

La presenza dell’autovelox rappresenta un deterrente fondamentale per ridurre la velocità e migliorare la sicurezza su una delle strade più importanti della regione. Gli automobilisti sono invitati a moderare la velocità, rispettando i limiti segnalati, che variano in base alla tipologia del tratto percorso.

31 Gennaio 2025: Autostrada A90 Grande Raccordo Anulare (RM)

Venerdì 31 gennaio, i controlli si concentreranno sull’Autostrada A90, meglio conosciuta come Grande Raccordo Anulare (GRA) di Roma. Questo snodo cruciale per la mobilità della capitale è uno dei tratti stradali più trafficati d’Italia, con flussi costanti di veicoli che si spostano per motivi lavorativi e personali.

L’installazione dell’autovelox è strategica per scoraggiare eccessi di velocità su un’arteria dove la prudenza è essenziale per prevenire tamponamenti e incidenti, soprattutto nelle ore di punta. Le autorità ricordano che i limiti di velocità sul GRA sono chiaramente indicati e che il loro rispetto è fondamentale per la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

2 Febbraio 2025: Autostrada A12 Roma – Civitavecchia (RM)

Domenica 2 febbraio, l’attenzione si sposterà sull’Autostrada A12 Roma-Civitavecchia, un’importante via di comunicazione che collega la capitale al porto di Civitavecchia. Questo tratto è particolarmente trafficato nei weekend, con molti automobilisti diretti verso il litorale laziale o il porto per partenze in traghetto.

La presenza dell’autovelox è volta a garantire il rispetto dei limiti di velocità su una strada che, nonostante le ampie carreggiate, richiede prudenza per via dei numerosi ingressi e uscite che servono i comuni limitrofi. Gli automobilisti sono invitati a prestare particolare attenzione e a programmare i loro spostamenti considerando eventuali rallentamenti dovuti ai controlli.

L’Importanza del Rispetto dei Limiti di Velocità

I controlli tramite autovelox non hanno una funzione meramente sanzionatoria, ma si pongono l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale. Ridurre la velocità è uno dei modi più efficaci per diminuire il rischio di incidenti gravi e tutelare la vita di chi si trova alla guida, dei passeggeri e degli altri utenti della strada.

La Polizia di Stato invita tutti gli automobilisti a guidare con prudenza e a rispettare i limiti segnalati, sia per evitare sanzioni che per contribuire a rendere le strade del Lazio più sicure per tutti.

Le postazioni autovelox attive fino a domenica 2 febbraio 2025 nella regione Lazio rappresentano un monito per tutti gli automobilisti: il rispetto delle regole del codice della strada non è solo un obbligo legale, ma anche un atto di responsabilità verso la propria sicurezza e quella altrui. Controllare la velocità, mantenere una guida attenta e programmare con cura i propri spostamenti sono elementi fondamentali per evitare spiacevoli conseguenze.

Guidare in sicurezza è un impegno che tutti possiamo e dobbiamo assumere. Prestare attenzione alle postazioni di controllo è un piccolo passo verso una maggiore responsabilità collettiva.