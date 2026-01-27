Autovelox nel Lazio, le tratte a rischio multa fino a domenica 1 febbraio 2026

La Polizia di Stato rende note, settimana per settimana, le tratte stradali dove saranno operativi i controlli della velocità, con indicazione giorno per giorno. L’obiettivo dichiarato è chiaro: invitare gli automobilisti a moderare l’andatura, rispettare i limiti e ridurre il rischio di sinistri.

Per chi si muove nel Lazio, l’aggiornamento valido da lunedì 26 gennaio 2026 a domenica 1 febbraio 2026 indica alcuni punti specifici, interessando arterie statali, provinciali e autostrade, in provincia di Latina, Roma, Frosinone e Rieti.

Controlli velocità nel Lazio: perché la Polizia pubblica le tratte

La pubblicazione preventiva delle tratte con dispositivi di rilevazione punta a rafforzare la prevenzione. Sapere dove sono attivi i controlli non è un “avviso per evitare la sanzione”, bensì un richiamo alla prudenza: la velocità resta uno dei fattori che aggravano le conseguenze in caso di urto, soprattutto su strade extraurbane, dove i margini di errore si riducono e gli spazi di arresto aumentano.

In questo senso, l’elenco settimanale è anche un promemoria pratico per pianificare i viaggi con più attenzione, senza improvvise frenate, mantenendo distanze di sicurezza e una guida regolare. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Calendario autovelox: le tratte indicate dal 28 gennaio al 1 febbraio 2026

Nel periodo di validità comunicato, le date operative riportate riguardano cinque giornate. Ecco l’elenco, così come indicato.

Mercoledì 28 gennaio 2026

Strada Statale SS Ausonia, località Spigno Saturnia (LT)

Giovedì 29 gennaio 2026

Strada Statale SS Ausonia, località Spigno Saturnia (LT) LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Venerdì 30 gennaio 2026

Autostrada A12 Civitavecchia – Roma (RM) LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sabato 31 gennaio 2026

Strada Provinciale SP 277 Asse di Frosinone (FR)

Domenica 1 febbraio 2026

Strada Statale SS 4 Salaria (RI)

SS Ausonia a Spigno Saturnia: attenzione al tratto nel sud pontino

La SS Ausonia, indicata per due giorni consecutivi nel territorio di Spigno Saturnia, è un collegamento importante nel sud della provincia di Latina. In questi tratti, dove la percorrenza quotidiana mescola spostamenti locali e transiti più lunghi, la velocità può diventare insidiosa nei punti in cui cambiano carreggiata, condizioni del fondo o visibilità. Il consiglio operativo è semplice: mantenere un’andatura coerente con la segnaletica, evitare sorpassi azzardati e prestare attenzione agli accessi laterali e alle immissioni.

A12 Civitavecchia–Roma: il tema della velocità in autostrada

Per venerdì 30 gennaio è indicata l’A12 nel tratto Civitavecchia–Roma, asse strategico per pendolari, logistica e traffico verso il litorale. In autostrada la guida “di scorrimento” non deve far dimenticare che la velocità eccessiva riduce i tempi di reazione e allunga gli spazi necessari per frenare, specie con pioggia o asfalto freddo. Anche la distrazione, oggi spesso legata all’uso improprio del telefono, moltiplica i pericoli quando si procede oltre i limiti o senza adeguata distanza dal veicolo che precede.

Asse di Frosinone e SS 4 Salaria: i punti sensibili del fine settimana

Sabato 31 gennaio compare la SP 277, nota come Asse di Frosinone: una strada di scorrimento dove il ritmo di percorrenza può portare a sottovalutare rotonde, svincoli e cambi di corsia. Domenica 1 febbraio è invece indicata la SS 4 Salaria, nel Reatino, itinerario molto frequentato anche nel fine settimana. In entrambi i casi, la raccomandazione è evitare variazioni brusche, rispettare i limiti in prossimità di intersezioni e mantenere una guida prevedibile per chi segue o sopraggiunge.

Sicurezza stradale: limiti, distanze e guida regolare

Controllare la velocità significa anche ridurre lo stress alla guida. Un’andatura corretta consente manovre più pulite, minori rischi in frenata e più capacità di gestire l’imprevisto, dal pedone all’animale sulla carreggiata, dal mezzo lento al veicolo che cambia corsia senza preavviso. L’elenco settimanale della Polizia di Stato va letto in questa chiave: non un “calendario dell’autovelox”, ma un invito concreto a guidare meglio, ogni giorno, su tutte le strade.