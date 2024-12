Autovelox nel Lazio, nel weekend dell’Immacolata controlli sull’A12 e A24

La Polizia di Stato ha pubblicato il calendario dei servizi di rilevamento della velocità per la settimana che va da lunedì 2 dicembre a domenica 8 dicembre 2024. I controlli si concentrano sulle principali arterie stradali della Regione Lazio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale e prevenire incidenti.

Ecco i dettagli dei controlli programmati:

Sabato 7 dicembre 2024 :

Autostrada A12 Roma – Civitavecchia , Provincia di Roma (RM)

: Autostrada , Provincia di Roma (RM) Domenica 8 dicembre 2024:

Autostrada A24, Provincia di Roma (RM)

Questi tratti autostradali saranno oggetto di monitoraggio con dispositivi di rilevamento della velocità, come autovelox e telelaser, per scoraggiare comportamenti pericolosi e garantire un traffico più sicuro durante il weekend dell’Immacolata.

Consigli per gli automobilisti

La Polizia di Stato ricorda l’importanza di rispettare i limiti di velocità, non solo per evitare sanzioni, ma anche per preservare la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Si consiglia inoltre di prestare particolare attenzione alle condizioni meteo, che in questo periodo possono influire sulla visibilità e sull’aderenza del manto stradale.

Prevenzione e sicurezza

L’installazione degli autovelox e l’intensificazione dei controlli durante le festività rientrano in un piano di prevenzione per ridurre il numero di incidenti stradali, soprattutto nei tratti autostradali caratterizzati da un traffico intenso.

Invitiamo tutti gli utenti della strada a viaggiare con prudenza e a mantenere una condotta responsabile al volante.