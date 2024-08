Autovelox nel Lazio, nuove postazioni attive fino a domenica 11 agosto 2024

La Polizia di Stato ha annunciato le nuove postazioni degli autovelox che verranno attivate sulle strade e autostrade del Lazio nella settimana da lunedì 5 agosto a domenica 11 agosto 2024. Questa iniziativa rientra nel piano di prevenzione degli incidenti stradali e nel rafforzamento dei controlli sulla velocità dei veicoli, per garantire una maggiore sicurezza agli utenti della strada.

Calendario delle postazioni di Autovelox

06/08/2024 – Strada Statale SS / 1 Aurelia (VT)

Martedì 6 agosto, la Strada Statale SS / 1 Aurelia, che attraversa la provincia di Viterbo, sarà monitorata dalla Polizia di Stato con nuove postazioni di autovelox. Questo tratto stradale, che rappresenta una delle principali arterie di collegamento tra il Lazio e la Toscana, è noto per l’intenso traffico, soprattutto durante il periodo estivo. L’installazione degli autovelox mira a ridurre la velocità dei veicoli, prevenendo incidenti e migliorando la sicurezza stradale.

10/08/2024 – Autostrada A / 24 (RM)

Sabato 10 agosto, le postazioni di autovelox saranno operative sull’Autostrada A / 24, che collega Roma all’Aquila e Teramo. Questa autostrada è particolarmente trafficata nei fine settimana, quando molti residenti della capitale si spostano verso le località montane o verso il mare. La presenza degli autovelox sarà un deterrente per chi tende a superare i limiti di velocità, contribuendo a ridurre il rischio di incidenti e a garantire una maggiore sicurezza per tutti i viaggiatori.

11/08/2024 – Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia (RM)

Domenica 11 agosto, l’Autostrada A / 12, che collega Roma a Civitavecchia, sarà oggetto di controlli con autovelox. Questo tratto autostradale è una via di accesso fondamentale per il porto di Civitavecchia, uno dei principali scali marittimi del centro Italia. La sorveglianza della velocità su questa autostrada è cruciale per prevenire incidenti, specialmente in un periodo di aumento del traffico dovuto alle vacanze estive.

Obiettivi dell’iniziativa

L’installazione delle nuove postazioni di autovelox ha l’obiettivo di sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza del rispetto dei limiti di velocità. Secondo i dati della Polizia di Stato, la velocità eccessiva è una delle principali cause di incidenti stradali, spesso con esiti gravi o mortali. Attraverso il monitoraggio costante della velocità, si spera di ridurre il numero di incidenti e di migliorare la sicurezza stradale nel Lazio.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di controlli e prevenzione che la Polizia di Stato porta avanti durante tutto l’anno. Oltre agli autovelox, saranno intensificati anche i controlli con etilometri e drogometri, soprattutto nelle ore serali e notturne, per prevenire la guida sotto l’influenza di alcol e sostanze stupefacenti.

Collaborazione con gli utenti della strada

La Polizia di Stato invita tutti gli automobilisti a collaborare, rispettando i limiti di velocità e le norme del codice della strada. Un comportamento responsabile alla guida non solo riduce il rischio di incidenti, ma contribuisce anche a creare un ambiente di guida più sicuro e sereno per tutti. In caso di segnalazione di pericoli o situazioni di emergenza, è fondamentale contattare prontamente le autorità competenti per consentire un intervento rapido ed efficace.

Le nuove postazioni di autovelox rappresentano un’importante misura di prevenzione e sicurezza sulle strade e autostrade del Lazio. La settimana dal 5 all’11 agosto 2024 vedrà un’intensificazione dei controlli sulla Strada Statale SS / 1 Aurelia, sull’Autostrada A / 24 e sull’Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia. La Polizia di Stato rinnova il suo impegno per garantire una viabilità sicura e invita tutti gli automobilisti a rispettare le norme stradali per la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.