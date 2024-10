Autovelox nel Lazio, nuove postazioni attive fino a domenica 13 ottobre 2024

Giorno per giorno il calendario delle nuove postazioni Autovelox nel Lazio fino a domenica 13 ottobre

Per garantire una maggiore sicurezza stradale e incentivare il rispetto dei limiti di velocità, la Polizia di Stato ha reso noto il calendario delle postazioni Autovelox attive nel Lazio nella settimana compresa tra lunedì 7 ottobre e domenica 13 ottobre 2024.

Gli automobilisti che transiteranno su alcune delle principali strade e autostrade della regione Lazio dovranno prestare particolare attenzione.

Ecco di seguito l’elenco delle postazioni Autovelox, giorno per giorno:

Lunedì 7 ottobre 2024: – Strada Statale SS 148 via Pontina (LT). Questa strada, che collega Roma al litorale di Latina, è tra le arterie più trafficate della regione. L’Autovelox monitorerà la velocità per garantire una circolazione sicura, in particolare nei tratti più pericolosi e soggetti a incidenti.

Mercoledì 9 ottobre 2024: – Strada Provinciale SP 277 (FR). Nella provincia di Frosinone, questa strada provinciale sarà sotto osservazione per rilevare eventuali eccessi di velocità, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti e migliorare la sicurezza nelle zone più sensibili.

Giovedì 10 ottobre 2024: – Strada Statale SS 675 Umbro-Laziale (VT). Quest’importante arteria che attraversa la provincia di Viterbo sarà sorvegliata tramite Autovelox, con l’intento di assicurare il rispetto delle normative sulla velocità e prevenire comportamenti pericolosi.

Sabato 12 ottobre 2024: – Autostrada A24 (tratto GRA-Castel Madama, RM). Un tratto autostradale ad alta velocità e traffico, soprattutto in direzione dell’Abruzzo. Qui l’Autovelox controllerà il rispetto dei limiti, particolarmente critici nei pressi dell’uscita per Castel Madama.

Domenica 13 ottobre 2024: – Autostrada A12 Roma-Civitavecchia (RM). Questa tratta autostradale che collega la capitale al porto di Civitavecchia vedrà l’installazione di Autovelox per ridurre il rischio di incidenti, specialmente durante il traffico intenso tipico dei fine settimana.

Le autorità regionali invitano tutti i conducenti a rispettare i limiti di velocità non solo nelle zone interessate dal monitoraggio, ma su tutto il territorio, al fine di contribuire alla sicurezza stradale e ridurre il numero di incidenti.

Sanzioni per chi supera i limiti di velocità

Chi supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h è soggetto alle seguenti sazioni pecunarie (articolo 142, comma 7 , Codice della Strada): da 41 a 169 euro.

Chi supera i limiti massimi di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h è soggetto alle

seguenti sanzioni pecunarie (articolo 142, comma 8 , Codice della Strada): da 169 a 680

euro.

Punti persi: 3.

Chi supera i limiti massimi di velocità di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h è soggetto alle

seguenti sanzioni pecunarie (articolo 142, comma 9 , Codice della Strada): da 532 a

2.127 euro. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione

della patente di guida da 1 a 3 mesi.

Punti persi: 6.

Per colui che incorre, in un periodo di due anni, in un’ulteriore violazione del comma 9, è prevista

la sospensione della patente da 8 a 18 mesi.

Chi supera i limiti massimi di velocità di oltre 60 km/h è soggetto alle seguenti sanzioni pecunarie (articolo 142, comma 9 – b i s , Codice della Strada): da 829 a 3.316 euro. Dalla

violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di

guida da 6 a 12 mesi.

Punti persi: 10.

Per colui che incorre, in un periodo di due anni, in un’ulteriore violazione del comma 9-bis è

prevista la revoca della patente.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 142 sono aumentate di un terzo quando

la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (articolo 195, Codice della Strada).

Se le violazioni dei limiti di velocità sono commesse da particolari tipi di veicoli le sanzioni

pecuniarie e quelle accessorie, se previste, sono raddoppiate.

Chi è neopatentato (primi 3 anni dal conseguimento della patente) non può superare la velocità di

100 chilometri orari. Per i trasgressori sono previste le seguenti sanzioni pecunarie (articolo

117, comma 5 , Codice della Strada): da 161 a 647 euro. Dalla violazione consegue la sanzione

amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da 2 a 8 mesi