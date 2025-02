Autovelox nel Lazio, nuove postazioni fino a domenica 2 marzo 2025

La Polizia di Stato ha aggiornato il calendario dei servizi di rilevamento della velocità nella Regione Lazio, che si terranno da lunedì 24 febbraio fino a domenica 2 marzo 2025. Questi controlli, cruciali per la sicurezza stradale, mirano a ridurre gli incidenti causati dall’eccesso di velocità, una delle principali cause di sinistri sulle strade italiane. Di seguito, una panoramica delle postazioni autovelox programmate nei prossimi giorni:

24 febbraio Strada Statale SS / SS 4 Casaprota Ri

Il primo giorno del piano di controlli, lunedì 24 febbraio, il monitoraggio della velocità avverrà sulla Strada Statale SS/SS 4, precisamente nel tratto che attraversa il comune di Casaprota, in provincia di Rieti. Questa zona, spesso caratterizzata da tratti di strada stretti e con curve, è da sempre una delle aree più monitorate per prevenire incidenti.

25 febbraio: Strada Statale SS/675 Umbro-Laziale Vt

Il giorno successivo, martedì 25 febbraio, gli autovelox saranno attivi sulla Strada Statale SS/675, nella zona che collega Viterbo a Orte. La SS/675 è un’arteria di grande traffico, che attraversa diverse località della provincia di Viterbo, ed è nota per i frequenti incidenti legati all’eccesso di velocità.

27 febbraio: Strada Provinciale SP/277 Asse di Frosinone Fr

Giovedì 27 febbraio, la Strada Provinciale SP/277, che fa parte dell’asse di Frosinone, sarà monitorata dalla Polizia di Stato. Questo tratto, che si snoda tra le località di Frosinone e la zona limitrofa, è importante per il collegamento tra diverse aree urbane e rurali, ed è spesso teatro di violazioni dei limiti di velocità.

28 febbraio: Strada Statale SS / SS 148 Sabaudia Lt

Venerdì 28 febbraio sarà il turno della Strada Statale Pontina che collega Roma a Terracina, passando per Latina e per le località di Pomezia, Ardea in provincia di Roma e per Aprilia, Pontinia e Sabaudia in provincia di Latina.

1 marzo: Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia Rm

Sabato 1 marzo gli Autovelox saranno posizionati lungo l’Autostrada A/12 Roma – Civitavecchia. La A12, fondamentale per i collegamenti verso il litorale, e la tratta Castel Madama – Roma Est della A24, saranno monitorate per garantire la sicurezza degli automobilisti di ritorno dal weekend.

2 marzo: Autostrada A / 24 Rm

Infine, domenica 2 marzo, l’ultimo giorno di questo ciclo di rilevamenti vedrà attivo l’autovelox sull’Autostrada A/24, nel tratto che collega Roma a Teramo. Anche questo è un percorso ad alta densità di traffico, in particolare per i pendolari e mezzi pesanti, e l’intervento della Polizia di Stato è fondamentale per mantenere sicura la tratta autostradale. L’autostrada A24, nel tratto che collega il Grande Raccordo Anulare (GRA) a Castel Madama, sarà sotto controllo tramite autovelox.

Il calendario dei controlli della velocità predisposto dalla Polizia di Stato per la settimana dal 24 febbraio al 2 marzo 2025 copre alcune delle principali arterie stradali del Lazio. La scelta delle località non è casuale: ogni tratto segnalato è noto per il suo traffico intenso o per i rischi legati a velocità elevate. Gli automobilisti sono quindi invitati a prestare attenzione ai segnali stradali e a rispettare i limiti di velocità, non solo per evitare multe, ma soprattutto per la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.

