Autovelox nel Lazio, postazioni attive fino a domenica 1 settembre 2024

La sicurezza stradale è una priorità per la Polizia di Stato, che continua a monitorare con attenzione le strade del Lazio attraverso l’installazione di nuove postazioni autovelox. Questi dispositivi, essenziali per ridurre gli incidenti e far rispettare i limiti di velocità, saranno attivi in diverse arterie stradali della regione durante la settimana che va da lunedì 26 agosto 2024 a domenica 1 settembre 2024.

Di seguito, il calendario con le località interessate:

27 agosto 2024

Strada Statale SS 148 Sabaudia (LT)

Questa arteria è spesso trafficata, soprattutto nel periodo estivo, quando la località di Sabaudia diventa una meta ambita per i vacanzieri. L’autovelox sarà installato per garantire il rispetto dei limiti di velocità e prevenire incidenti in un tratto notoriamente pericoloso.

28 agosto 2024

Strada Provinciale SP 277 (FR)

Nella provincia di Frosinone, l’autovelox verrà posizionato lungo la SP 277, strada denominata Asse Attrezzato di Frosinone. Questa strada provinciale è caratterizzata da un traffico misto, con la presenza di mezzi pesanti e veicoli leggeri. L’obiettivo è ridurre la velocità nei tratti più critici e garantire la sicurezza degli utenti.

29 agosto 2024

Strada Statale SS 675 Umbro-Laziale (VT)

Questa strada statale, che attraversa la provincia di Viterbo, è un importante collegamento tra l’Umbria e il Lazio. L’autovelox sarà posizionato in un tratto noto per gli incidenti, al fine di dissuadere i conducenti dal superare i limiti di velocità.

30 agosto 2024

Strada Statale SS 4 Salaria (RI)

La Salaria è una delle principali vie di comunicazione tra Roma e Rieti. Il tratto scelto per l’installazione dell’autovelox è uno di quelli più soggetti a incidenti, spesso causati dall’eccesso di velocità. La Polizia di Stato punta a ridurre drasticamente questi episodi con l’uso di dispositivi di controllo.

31 agosto 2024

Autostrada A24 (tratto GRA/Castel Madama) (RM)

L’autostrada A24, nel tratto che collega il Grande Raccordo Anulare (GRA) a Castel Madama, sarà sotto controllo tramite autovelox. Questo tratto è particolarmente trafficato nelle ore di punta e l’autovelox mira a mantenere la sicurezza stradale su una delle principali arterie di collegamento della Capitale.

1 settembre 2024

Autostrada A12 (tratto Civitavecchia-Maccarese) (RM)

Infine, l’ultima postazione autovelox della settimana sarà collocata sull’autostrada A12, nel tratto che va da Civitavecchia a Maccarese, nel territorio romano. Questa strada, utilizzata principalmente per i collegamenti con il porto di Civitavecchia, vedrà l’installazione di un autovelox per garantire che i limiti di velocità siano rispettati in un’area di frequente passaggio di veicoli commerciali.

La Polizia di Stato invita tutti gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità e a prestare la massima attenzione alla guida. Queste misure non sono solo punitive, ma sono pensate per prevenire incidenti e salvaguardare la vita di tutti gli utenti della strada. Ricordiamo che il rispetto delle norme stradali è fondamentale per una circolazione sicura e scorrevole.