Autovelox nel Lazio, postazioni attive fino a domenica 15 settembre 2024

La sicurezza stradale rappresenta una priorità per le autorità italiane, e l’installazione di autovelox è uno degli strumenti principali per garantire il rispetto dei limiti di velocità, prevenire incidenti e salvaguardare la vita di chi viaggia. La Polizia di Stato, in collaborazione con altri enti locali e regionali, ha pubblicato le nuove postazioni degli autovelox per la settimana dal 9 al 15 settembre 2024 nel Lazio.

Il Calendario delle Postazioni

Di seguito, il calendario delle principali strade e autostrade del Lazio interessate dall’installazione degli autovelox mobili. Questi dispositivi saranno attivi nei seguenti giorni e località:

10 Settembre 2024 : Strada Statale SS 675 Umbro-Laziale, Provincia di Viterbo (VT)

: Strada Statale SS 675 Umbro-Laziale, Provincia di Viterbo (VT) 14 Settembre 2024 : Autostrada A12, Area di Servizio Arrone, Provincia di Roma (RM)

: Autostrada A12, Area di Servizio Arrone, Provincia di Roma (RM) 15 Settembre 2024: Autostrada A24 Roma-L’Aquila-Teramo, Colle Tasso, Provincia di Roma (RM)

1. Strada Statale SS 675 Umbro-Laziale – 10 Settembre 2024

La Strada Statale 675 è un’importante arteria che attraversa la regione Lazio, collegando Viterbo con altre città umbre e laziali. Il tratto interessato dall’autovelox si trova nella provincia di Viterbo, e la scelta di posizionare qui i dispositivi è strategica: la SS 675 è un’arteria che spesso registra un intenso traffico, specie nelle ore di punta, e la presenza di tratti rettilinei invoglia molti automobilisti a superare i limiti di velocità. L’obiettivo dell’installazione dell’autovelox è quindi quello di prevenire comportamenti pericolosi, riducendo così il rischio di incidenti.

2. Autostrada A12 – Area di Servizio Arrone – 14 Settembre 2024

Il 14 settembre, l’autovelox sarà attivo sull’Autostrada A12, in particolare presso l’area di servizio Arrone, nella provincia di Roma. Questo tratto autostradale, che collega Roma con Civitavecchia e altre località costiere, è spesso caratterizzato da traffico intenso, soprattutto nei fine settimana e durante le vacanze. L’autovelox qui è posizionato per monitorare i veicoli in transito verso il litorale, un’area spesso soggetta a velocità eccessive. I controlli regolari servono a scoraggiare chiunque tenti di sfruttare i tratti in rettilineo per aumentare la velocità, migliorando la sicurezza dei viaggiatori.

3. Autostrada A24 Roma-L’Aquila-Teramo – Colle Tasso – 15 Settembre 2024

Il 15 settembre, l’autovelox sarà attivo sull’Autostrada A24, una delle principali vie di collegamento tra Roma, l’Abruzzo e altre regioni dell’Italia centrale. La postazione di controllo sarà installata presso Colle Tasso, nel territorio della provincia di Roma.

Questo tratto autostradale, che attraversa un’area montuosa, può risultare particolarmente pericoloso per coloro che ignorano i limiti di velocità, soprattutto in condizioni climatiche avverse. L’obiettivo dell’installazione è di monitorare la velocità dei veicoli in una zona dove il rischio di incidenti è elevato a causa delle caratteristiche del terreno e delle curve strette.

Rispetto dei limiti di velocità

Gli autovelox non sono strumenti punitivi, bensì preventivi. La loro installazione ha l’obiettivo di ridurre gli incidenti causati da comportamenti di guida irresponsabili, soprattutto l’eccesso di velocità. In Italia, e nel Lazio in particolare, il tasso di mortalità sulle strade è ancora alto e gli autovelox sono uno degli strumenti più efficaci per contrastare questo fenomeno. Diverse ricerche dimostrano che la presenza di autovelox porta ad una riduzione significativa degli incidenti gravi, non solo nei punti di rilevamento, ma anche lungo tutto il percorso stradale.

Come evitare sanzioni

Gli automobilisti che desiderano evitare sanzioni devono semplicemente rispettare i limiti di velocità previsti. Le postazioni degli autovelox sono sempre segnalate con appositi cartelli stradali, e in molti casi, la loro posizione è pubblicata preventivamente sui siti delle autorità competenti, come dimostrato dal calendario diffuso dalla Polizia di Stato.

Mantenere una velocità moderata e rispettare le regole del Codice della Strada non solo aiuta a evitare multe, ma soprattutto contribuisce a proteggere la propria vita e quella degli altri. Agli automobilisti si ricorda di prestare attenzione alle segnalazioni stradali, rispettare i limiti di velocità e, soprattutto, guidare con prudenza, affinché le strade del Lazio diventino luoghi più sicuri per tutti.