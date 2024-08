Autovelox nel Lazio: postazioni attive fino a domenica 18 agosto 2024

La Polizia di Stato raccomanda agli automobilisti di rispettare i limiti di velocità, non solo nelle zone controllate dagli Autovelox, ma su tutte le strade

In vista dell’intensificarsi del traffico estivo, la Polizia di Stato ha annunciato l’installazione di nuove postazioni Autovelox lungo alcune delle principali arterie stradali del Lazio, per il periodo compreso tra lunedì 12 agosto e domenica 18 agosto 2024. L’obiettivo è quello di monitorare e controllare la velocità dei veicoli, contribuendo così a migliorare la sicurezza stradale in una delle settimane di maggiore afflusso automobilistico.

Calendario delle postazioni

Di seguito, riportiamo il calendario dettagliato delle postazioni Autovelox attive in questa settimana:

Mercoledì 14 agosto 2024: Strada Statale SS/675 Umbro-Laziale (VT)

La Strada Statale 675, conosciuta anche come Umbro-Laziale, sarà monitorata nella provincia di Viterbo. Questa arteria è di grande importanza per il traffico regionale, collegando diverse città dell’Umbria e del Lazio. L’installazione dell’Autovelox su questa strada mira a contrastare le frequenti infrazioni di velocità, che spesso portano a incidenti, specialmente nei periodi di maggior traffico come quello estivo.

Sabato 17 agosto 2024: Autostrada A/24 (RM)

L’Autostrada A24, che collega Roma a Teramo, sarà soggetta a controlli della velocità nel tratto ricadente nella provincia di Roma. Questa autostrada è particolarmente trafficata durante l’estate, soprattutto nei fine settimana, quando i flussi turistici sono più intensi. L’Autovelox sarà quindi fondamentale per prevenire eccessi di velocità che potrebbero causare gravi incidenti in una delle arterie più critiche per l’accesso alla Capitale.

Domenica 18 agosto 2024: Autostrada A/12 Roma – Civitavecchia (RM)

Infine, nella giornata di domenica 18 agosto, l’Autovelox sarà operativo sull’Autostrada A12, nel tratto Roma – Civitavecchia, un percorso cruciale per chi viaggia verso le località costiere. Questa arteria è spesso soggetta a traffico intenso, soprattutto durante i rientri dalle vacanze. La Polizia Stradale ha scelto questa data per effettuare controlli mirati, con l’intento di ridurre la velocità e prevenire incidenti, migliorando così la sicurezza di tutti i viaggiatori.

Raccomandazioni agli automobilisti

La Polizia di Stato raccomanda agli automobilisti di rispettare i limiti di velocità, non solo nelle zone controllate dagli Autovelox, ma su tutte le strade, per garantire la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada. L’attenzione alla guida deve essere massima, soprattutto durante i periodi di maggior traffico, per evitare conseguenze potenzialmente gravi.

Inoltre, è importante ricordare che le postazioni Autovelox non hanno un intento punitivo, ma piuttosto preventivo: l’obiettivo principale è quello di dissuadere i conducenti dal superare i limiti di velocità, contribuendo così a ridurre il numero di incidenti e a salvaguardare vite umane.