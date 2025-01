Autovelox nel Lazio, postazioni attive fino a domenica 26 gennaio 2025

La sicurezza stradale rimane una delle principali priorità per le autorità della Regione Lazio, con l’obiettivo di ridurre incidenti e garantire il rispetto dei limiti di velocità. Dal 20 al 26 gennaio 2025, diverse postazioni Autovelox saranno operative sulle strade principali e secondarie della regione. Ecco il Calendario dei servizi di rilevamento della velocità, strumento fondamentale per il controllo del traffico e la prevenzione delle infrazioni.

Lunedì 20 gennaio 2025

Strada Statale SS / 4 Salaria La Salaria è un’arteria fondamentale per i collegamenti tra Roma e il centro Italia. In questa giornata, i controlli si concentreranno su tratti particolarmente trafficati, con l’obiettivo di prevenire eccessi di velocità che potrebbero mettere in pericolo gli automobilisti.

Martedì 21 gennaio 2025

Strada Provinciale SP / 277 ASSE DI FROSINONE (FR) Sull’Asse di Frosinone, uno snodo strategico per il traffico locale, saranno attive postazioni mobili per monitorare la velocità. Questo controllo mira a ridurre il rischio di incidenti in una zona caratterizzata da un’intensa circolazione.

Mercoledì 22 gennaio 2025

Strada Statale SS / SS 148 LOC SABAUDIA (LT) La SS 148, nota per il traffico intenso e la vicinanza alle aree turistiche, vedrà un incremento dei controlli per garantire una maggiore sicurezza, soprattutto nei tratti più critici.

Venerdì 24 gennaio 2025

Strada Statale SS / 675 Umbro-Laziale (VT) Questa arteria di grande importanza per il collegamento tra Umbria e Lazio sarà soggetta a controlli mirati. L’attenzione sarà focalizzata su tratti ad alta percorrenza, dove gli incidenti sono più frequenti.

Domenica 26 gennaio 2025

Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia (RM) A / A/24 tratta Castel Madama – Roma Est (RM) L’ultimo giorno della settimana vedrà controlli su due importanti arterie autostradali. La A12, fondamentale per i collegamenti verso il litorale, e la tratta Castel Madama – Roma Est della A24, saranno monitorate per garantire la sicurezza degli automobilisti di ritorno dal weekend.

Importanza dei controlli

Questi interventi non mirano solo a sanzionare chi viola i limiti di velocità, ma soprattutto a sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza di una guida responsabile. Rispettare i limiti non è solo una questione di legge, ma una pratica essenziale per proteggere la propria vita e quella degli altri utenti della strada.

Gli automobilisti sono invitati a rispettare i limiti di velocità indicati e a prestare massima attenzione alla segnaletica stradale. La sicurezza è una responsabilità condivisa: ogni piccolo gesto di prudenza può fare una grande differenza.