Autovelox nel Lazio: postazioni attive fino a domenica 28 luglio 2024

La Polizia di Stato ha pubblicato il calendario delle nuove postazioni degli autovelox nella regione Lazio per la settimana che va da lunedì 22 luglio a domenica 28 luglio 2024. Ecco il dettaglio delle località e delle date in cui saranno attivi i controlli:

Lunedì 22 Luglio 2024

Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia (RM) Le pattuglie saranno posizionate lungo l’autostrada A12, una delle principali arterie di collegamento tra Roma e Civitavecchia. Si raccomanda agli automobilisti di rispettare i limiti di velocità per evitare sanzioni.

Martedì 23 Luglio 2024

Strada Statale SS / 675 Umbro-Laziale (VT) Controlli saranno effettuati sulla Strada Statale 675, che attraversa la provincia di Viterbo. Questa arteria è frequentemente utilizzata per il transito verso l’Umbria e il Lazio, quindi è importante mantenere una guida prudente.

Mercoledì 24 Luglio 2024

Strada Statale SS / 4 Salaria (RI) Gli autovelox saranno attivi sulla SS4 Salaria, una delle strade principali che collega Roma con la città di Rieti. Particolare attenzione dovrà essere posta in questa zona per garantire la sicurezza stradale.

Venerdì 26 Luglio 2024

Strada Statale SS / 4 Salaria (RI) Nuovamente, le pattuglie si posizioneranno sulla SS4 Salaria, a conferma dell’importanza di questa arteria per il traffico regionale e della necessità di controllare il rispetto dei limiti di velocità.

Sabato 27 Luglio 2024

Autostrada A / 24 Roma-L’Aquila-Teramo, Colle Tasso (RM) La sorveglianza sarà intensificata sull’A24, nel tratto che va da Roma verso L’Aquila e Teramo. Colle Tasso sarà un punto strategico per il controllo del traffico in direzione est.

Strada Statale SS / 148 via Pontina (LT) Controlli anche sulla SS148, conosciuta come via Pontina, una strada molto trafficata che collega Roma con Latina. Gli automobilisti dovranno prestare particolare attenzione in questa area.

Domenica 28 Luglio 2024

Autostrada A / 12 ADS ARRONE (RM) L’ultima giornata della settimana vedrà attivi gli autovelox sulla A12 presso l’Area di Servizio Arrone, in provincia di Roma. Questo tratto è cruciale per il traffico che si dirige verso il litorale.

La presenza degli autovelox ha lo scopo di ridurre gli incidenti e a promuovere una guida responsabile.

Limiti di velocità attuali

sulle autostrade: 130 chilometri orari , scendono a 110 in caso di maltempo.

, scendono a 110 in caso di maltempo. sulle strade extraurbane principali: 110 chilometri orari , scendono a 90 in caso di maltempo

, scendono a 90 in caso di maltempo sulle strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari

in città il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.

Sanzioni

fino a 10 km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro

in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente;

in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente; oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h – sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi

– sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una sanzione pecuniaria compresa 847 e 3.389, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.