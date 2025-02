Autovelox nel Lazio, postazioni attive fino a domenica 9 febbraio

Fino a domenica 9 febbraio 2025, la Regione Lazio ha previsto una serie di operazioni di rilevamento della velocità lungo le principali strade e autostrade. Questi controlli, attuati tramite postazioni autovelox, hanno lo scopo di garantire maggiore sicurezza su strada, prevenendo incidenti causati dall’eccesso di velocità e migliorando il rispetto delle normative del codice della strada.

Calendario delle postazioni autovelox

– Lunedì 3 febbraio 2025: La Strada Statale SS 4 Salaria, un’importante arteria che collega Roma alla zona centro-settentrionale del Lazio, sarà interessata dai controlli. Questo trattore della Salaria è frequentato da numerosi veicoli, per cui è fondamentale rispettare i limiti di velocità per evitare situazioni pericolose.

– Mercoledì 5 febbraio 2025: I rilevamenti di velocità si concentreranno sulla Strada Statale SS 675 Umbro-Laziale, nel tratto che attraversa il Viterbese. Questo segmento della SS 675 è noto per la sua presenza di curve e variazioni di traffico, richiedendo particolare attenzione da parte degli automobilisti.

– Giovedì 6 febbraio 2025: La Strada Statale SS 630 Ausonia, nel territorio di Latina, sarà monitorata dalle postazioni autovelox. Questo percorso, che unisce la zona costiera alla città di Cassino, è spesso percorribile a velocità sostenute, ma è fondamentale ricordare che il rispetto dei limiti è essenziale per la sicurezza di tutti.

– Sabato 8 febbraio 2025: La Strada Regionale SR 6 Casilina, che si estende tra Frosinone e Roma, vedrà l’attivazione di dispositivi di rilevamento. Questo tratto, densamente trafficato, è un punto di rilevante attenzione, soprattutto nei pressi degli incroci e delle zone abitate.

– Domenica 9 febbraio 2025: Saranno attivi due controlli: uno sull‘Autostrada A12, che collega Ladispoli a Roma, e l’altro sull’Autostrada A24 tra Tivoli e Roma. Questi tratti autostradali, con la loro alta velocità media, sono frequentemente monitorati per evitare che la velocità superi i limiti di sicurezza.

Importanza della sicurezza stradale

Il calendario dei controlli è parte di un programma più ampio messo in atto dalla Regione Lazio per garantire la sicurezza degli automobilisti. La velocità eccessiva è una delle principali cause di incidenti gravi, ed è per questo che questi interventi di rilevamento sono fondamentali per ridurre i rischi sulle strade. Gli autovelox non sono solo un mezzo per punire i trasgressori, ma un deterrente per indurre gli automobilisti a moderare la velocità.

L’obiettivo non è unicamente quello di infliggere multe, ma di sensibilizzare il pubblico sull’importanza di una guida responsabile. Inoltre, è sempre consigliabile per chi si trova a viaggiare sulle strade del Lazio,prestare attenzione ai segnali stradali e alle segnalazioni dei dispositivi autovelox, che possono essere posti anche in punti strategici poco visibili.

Il rispetto dei limiti di velocità è fondamentale per la sicurezza di tutti. La Regione Lazio, attraverso la distribuzione delle postazioni autovelox lungo le sue principali vie di comunicazione, non solo promuove la sicurezza, ma cerca di creare un ambiente di guida più consapevole. Gli automobilisti sono quindi invitati a prestare attenzione ai controlli e a rispettare le normative in vigore, per una circolazione più sicura ed efficiente.