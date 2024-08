Autovelox nel Lazio, postazioni attive fino al 25 agosto: tornano i controlli a Frosinone e Latina

Gli Autovelox, spesso criticati da chi li considera unicamente uno strumento per fare cassa, rappresentano in realtà un elemento fondamentale nella prevenzione degli incidenti e nella salvaguardia delle vite umane

Nella continua lotta contro l’eccesso di velocità e per garantire una maggiore sicurezza sulle strade, la Polizia di Stato ha reso pubbliche le tratte stradali della Regione Lazio dove, durante la settimana dal 19 al 25 agosto 2024, saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità. Queste postazioni Autovelox sono un elemento cruciale nella strategia di prevenzione degli incidenti stradali, soprattutto durante i periodi di maggiore traffico estivo.

Le tratte stradali interessate dagli Autovelox per questa settimana sono le seguenti:

Lunedì 19 agosto 2024: Strada Statale SS / 4 Salaria (Provincia di Rieti) La SS 4 Salaria è una delle arterie principali che collegano Roma con l'area reatina, attraversando numerosi centri abitati e tratti montani. L'installazione dell'Autovelox su questa tratta mira a ridurre il numero di incidenti in una zona dove la conformazione del terreno può favorire manovre azzardate e pericolose.

Mercoledì 21 agosto 2024: Strada Statale SS / SS 148 (Loc. Sabaudia, Latina); La SS 148, nota come "Pontina", è tristemente famosa per l'elevato numero di incidenti che si verificano, specialmente nel tratto vicino a Sabaudia. Questa strada, che collega Roma con il litorale pontino, è spesso teatro di gravi sinistri. L'Autovelox qui ha lo scopo di contenere le velocità e ridurre i rischi legati alla guida spericolata.

Venerdì 23 agosto 2024: Strada Statale SS / 675 Umbro-Laziale (Provincia di Viterbo) La SS 675 è una delle arterie più importanti per il collegamento tra l'Umbria e il Lazio. I controlli di velocità in questa zona sono fondamentali per garantire sicurezza, soprattutto nei tratti dove la strada si fa più tortuosa e trafficata, specie in estate, quando molti turisti la percorrono per raggiungere le mete turistiche umbre e laziali.

Sabato 24 agosto 2024: Strada Provinciale SP / 277 (Provincia di Frosinone) La SP 277, situata nel frusinate, è una strada provinciale che attraversa numerosi piccoli centri abitati e aree rurali. In queste zone, la presenza dell'Autovelox è essenziale per dissuadere i conducenti dal superare i limiti di velocità, proteggendo così sia i residenti che i viaggiatori occasionali.

: Strada Provinciale SP / 277 (Provincia di Frosinone) La situata nel frusinate, è una strada provinciale che attraversa numerosi piccoli centri abitati e aree rurali. In queste zone, la presenza dell’Autovelox è essenziale per dissuadere i conducenti dal superare i limiti di velocità, proteggendo così sia i residenti che i viaggiatori occasionali. Domenica 25 agosto 2024: Autostrada A12, tratta Roma-Cerveteri (Provincia di Roma) La A12, che collega Roma con il litorale tirrenico, è una delle autostrade più trafficate della regione, soprattutto nei weekend estivi, quando numerosi romani si dirigono verso il mare. L’Autovelox sulla tratta Roma-Cerveteri è pensato per mantenere un controllo rigoroso della velocità, limitando i rischi di incidenti che potrebbero compromettere la sicurezza dei viaggiatori.

L’importanza dei controlli di velocità

La decisione di rendere pubbliche le postazioni Autovelox ha una duplice finalità: da un lato, informare gli automobilisti sulla presenza dei controlli per incentivarli a rispettare i limiti di velocità; dall’altro, svolgere un ruolo deterrente contro la guida pericolosa. La trasparenza in merito ai controlli si inserisce in una strategia di prevenzione che mira a sensibilizzare i conducenti sull’importanza del rispetto delle regole del codice della strada.

Con l’aumento del traffico dovuto agli spostamenti estivi, le autorità locali hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Gli Autovelox, sebbene spesso criticati da chi li considera unicamente uno strumento per fare cassa, rappresentano in realtà un elemento fondamentale nella prevenzione degli incidenti e nella salvaguardia delle vite umane.

Il calendario dei controlli di velocità per la settimana dal 19 al 25 agosto 2024 evidenzia l’impegno della Polizia di Stato nel promuovere una guida responsabile e nel ridurre il numero di incidenti stradali. Gli automobilisti sono invitati a rispettare i limiti di velocità non solo nelle zone indicate, ma lungo tutte le strade della regione, per contribuire a rendere la circolazione più sicura per tutti.